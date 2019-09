Emotivni govor novog 'Jokera': Prerano preminulom bratu, glumačkoj zvijezdi, zahvalio što ga je usmjerio na ovaj put

Na ovogodišnjem Toronto International Film Festivalu 44-godišnji glumac Joaquin Phoenix nagrađen je s TIFF Tribute Actor Award, a tijekom dirljivog govora zahvale prisjetio se i svog brata Rivera Phoenixa, također glumca koji je preminuo 1993. godine nakon što se predozirao

'Kada sam imao 15 ili 16, moj brat River došao je kući sa snimanja i donio je VHS kazetu na kojoj je bio snimljen film 'Razjareni bik'. Posjeo me i natjerao me da gledam. Idućeg jutra me probudio i natjerao da ga još jednom pogledam, a onda mi je rekao: 'Počet ćeš ponovno glumiti, a ovo ćeš napraviti.' Nije me pitao, naredio mi je, i zapravo mu dugujem sve jer mi je gluma na kraju pružila nevjerojatan život', otkrio je za Variety Joaquin Phoenix.