Ella Dvornik o hejterima: 'Najbolji način za obranit se je da se sprdaš na svoj račun'

View this post on Instagram

Najbolji nacin za obranit se od hejtera je da se sprdas na svoj racun i prihvatis cinjenicu da te tamo negdje netko uvijek mrzi zbog te jedne stvari.... Za ostalih 999 stvari vjerovatno jos nisu saznali 😎 #TheMoreHateYouWearTheLessYouaCare @diesel #dieselhatecouture