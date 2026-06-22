Dvogodišnja pauza razljutila fanove, stiglo objašnjenje autora hit serije 'Zmajeva kuća'

Premijera treće sezone HBO-ove hit serije ponovno je otvorila raspravu o sve duljim razmacima između sezona velikih televizijskih produkcija. Dok dio publike smatra da dvogodišnje čekanje ubija interes za priču, Ryan Condal tvrdi da produkcija ovakve serije zahtijeva vrijeme koje se ne može skratiti.

'Razumijem ih', rekao je, ali je naglasio da brže objavljivanje novih epizoda nije izvedivo.

Govoreći na konferenciji za medije HBO-a, showrunner Ryan Condal priznao je da razumije nezadovoljstvo obožavatelja zbog dvogodišnje stanke između druge i treće sezone.

'Za izradu serije potrebno je puno vremena. Pripreme i snimanje traju godinu dana, a zatim još sedam do osam mjeseci tim za vizualne efekte radi na zmajevima', objasnio je Condal te poručio kritičarima da 'izračunaju sami'.

Dodao je i kako serija takvih produkcijskih razmjera jednostavno ne može izlaziti svake godine. 'Žao mi je, ali odlučili ste biti obožavatelji serije koja se zove 'House of the Dragon'', našalio se.

Publika podijeljena

Na društvenim mrežama brojni gledatelji požalili su se da su tijekom dvogodišnje pauze zaboravili velik dio radnje.

'Ne mogu se sjetiti gotovo ničega što se dogodilo prošle sezone', napisao je jedan korisnik platforme X, dok je drugi čekanje nazvao 'apsurdnim'.