Dvogodišnja pauza razljutila fanove, stiglo objašnjenje autora hit serije 'Zmajeva kuća'

Nakon dvogodišnje pauze treća sezona serije 'House of the Dragon' napokon je stigla pred gledatelje, no mnogi obožavatelji i dalje negoduju zbog dugog čekanja. Showrunner Ryan Condal poručuje da brži tempo jednostavno nije moguć
Premijera treće sezone HBO-ove hit serije ponovno je otvorila raspravu o sve duljim razmacima između sezona velikih televizijskih produkcija. Dok dio publike smatra da dvogodišnje čekanje ubija interes za priču, Ryan Condal tvrdi da produkcija ovakve serije zahtijeva vrijeme koje se ne može skratiti.
'Jednostavno nije moguće'
Govoreći na konferenciji za medije HBO-a, showrunner Ryan Condal priznao je da razumije nezadovoljstvo obožavatelja zbog dvogodišnje stanke između druge i treće sezone.
'Razumijem ih', rekao je, ali je naglasio da brže objavljivanje novih epizoda nije izvedivo.
'Za izradu serije potrebno je puno vremena. Pripreme i snimanje traju godinu dana, a zatim još sedam do osam mjeseci tim za vizualne efekte radi na zmajevima', objasnio je Condal te poručio kritičarima da 'izračunaju sami'.
Dodao je i kako serija takvih produkcijskih razmjera jednostavno ne može izlaziti svake godine. 'Žao mi je, ali odlučili ste biti obožavatelji serije koja se zove 'House of the Dragon'', našalio se.
Publika podijeljena
Na društvenim mrežama brojni gledatelji požalili su se da su tijekom dvogodišnje pauze zaboravili velik dio radnje.
'Ne mogu se sjetiti gotovo ničega što se dogodilo prošle sezone', napisao je jedan korisnik platforme X, dok je drugi čekanje nazvao 'apsurdnim'.
Na Redditu su se pojavili komentari da osam epizoda nije dovoljno sadržaja za razdoblje od dvije godine, a neki smatraju da tako dugi razmaci ozbiljno narušavaju interes publike, osobito u seriji s velikim brojem likova i složenim obiteljskim odnosima.
Dio obožavatelja ipak staje u obranu produkcije, ističući da su velike serije s brojnom glumačkom postavom i zahtjevnim vizualnim efektima danas gotovo uvijek suočene s višegodišnjim produkcijskim ciklusima.
Usporedbe s 'Igrom prijestolja'
Mnogi su usporedili 'Zmajevu kuću' s originalnom serijom 'Igra prijestolja', čije su se sezone od 2011. do 2019. uglavnom emitirale jednom godišnje, uz samo jednu dvogodišnju pauzu prije završne sezone.
Iako je i 'Game of Thrones' obilovao velikim bitkama i zahtjevnim vizualnim efektima, Condal smatra da produkcijski proces današnjih televizijskih spektakala zahtijeva znatno više vremena.
Radnja serije 'Zmajeva kuća' smještena je više od stoljeća prije događaja iz 'Igre prijestolja' i prati građanski rat unutar dinastije Targaryen, u kojem se za Željezno prijestolje bore Rhaenyra Targaryen i njezini saveznici protiv suparničke grane iste obitelji.