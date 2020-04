U tjednima u karanteni, osobito nakon potresa u Zagrebu koji je unio nemir u srca naših građana, zajedništvo je vidljivo na svakom koraku. Omiljeni televizijski i radijski voditelj Duško Ćurlić gotovo svakodnevno svojim objavama na društvenim mrežama punim optimizma i pozitive diže moral. A i samom mu nije lako jer se, kaže, poput mnogih pita kako će nam izgledati sutra

'Kao i svi drugi, pet puta u danu promijenim raspoloženje od euforije do depre, postavljam si ista pitanja kao i drugi, iste sumnje i strahove. Razmišljam o tome kako će nam izgledati sutra. Trudim se poštovati pravila da ova nevolja više prođe, vrtim po starim fotkama, pokušavam prizvati radost tih dana iako iskreno ne uspijevam kad vidim sve oko nas. Pokušavam ispuniti dan, čitam, gledam, radim stvari koje mi skrate vrijeme. Nadam se da kao i svi da će ovo proći i da neće prevelike i nepopravljive posljedice ostaviti na svima nama kao ljudima. Strašno me rastuže sudbine ljudi kojima su srušene kuće u ovom užasnom potresu i frustrira me nemoć da ikako suvislo pomognem u ovom trenutku. Isto tako kapa dolje ljudima koji se bore s ovom nevoljom od korone i koji su na prvim linijama', ispričao je za tportal Duško Ćurlić.