Dobra zabava u novoj normali: Nove serije u jesenskoj sezoni koje svakako trebate pogledati

Posljednjih godina jesenska televizijska sezona bila je posljednja utvrda televizijskih mreža. Posljedice Covida ove ćemo jeseni osjetiti i na malim ekranima - zbog vrlo sporog ponovnog pokretanja produkcije, umjesto uobičajenih novih komedija i drama, televizijske mreže nude reality natjecanja, kriminalističke antologije i reciklirane serije koje 'premijerno emitiraju'. Srećom, postoje i kabelske televizije i streaming servisi

Fleksibilniji po pitanju rasporeda i naviknuti na suradnju s međunarodnim produkcijama, kabelski kanali i streaming servisi još uvijek imaju novih proizvoda koje mogu ponuditi tržištu pa, kako to primjećuju u New York Timesu, u jesenskoj sezoni dominirat će kabelske i streaming serije.

Nova serija Hulua tematski je odlično tempirana, a za razliku od nekih drugih komedija koje su hvaljene zbog 'budnosti', na temelju nekoliko prvih epizoda može se reći i da se legitimno naziva komedijom. Lamorne Morris iz serije 'Nova cura' (New Girl) glumi crnog crtača iz San Francisca, lik zasnovan na tvorcu serije, karikaturistu i glazbeniku Keithu Knightu. Samouvjeren i spreman za svoj veliki prodor, doživljava nezgodan susret s policijom koji mu iznenada budi svijest o rasi. U trenucima nedostatka mišljenja i stava o novoprobuđenoj svijesti u pomoć mu priskaču neživi predmeti, od indijanske žice do ljutitog markera.

Kao i u njegovu filmu 'Skrivena ljubav' (Call Me By Your Name), prvi televizijski projekt Luce Guadagnina prikazuje vrtoglave učinke Italije na posjetitelje Amerikance, u ovom slučaju na ljutitog i usamljenog njujorškog tinejdžera (Jack Dylan Grazer) i njegovu majku, novu zapovjednicu američkog garnizona (Chloe Sevigny) i vojnu liječnicu (Alice Braga). Umjesto u prekrasnoj vili u Lombardiji, radnja se odvija u vojnoj bazi u Venetu i njenom mračnom okruženju, ali atmosfera je i tamo podjednako indolentna i sunčana. Serija se od 15. rujna prikazuje na HBO-u, koji možete gledati u sklopu MAXtv-a .

Ova FX-ova dokumentarna serija ponovno otvara i preispituje 50 godina star slučaj Jeffreyja R. MacDonalda, bivšeg pripadnika Specijalnih snaga Američke vojske poznatih kao Zelene beretke, koji je osuđen na doživotni zatvor zbog ubojstva supruge i kćeri. Velik dio ove priče zauzimaju istražitelji, kao što je to bilo i ranije, a serija je temeljena na istoimenoj knjizi dokumentarista Errola Morrisa iz 2012. godine, koji vjeruje u MacDonald'sovu nevinost. Seriju je režirao Marc Smerling (producent filmova 'Hvatanje Friedmanovih' i 'The Jinx'), a u pet epizoda pojavljuje se i Morrison kao nepokolebljivi voditelj koji detaljno objašnjava slučaj.

'The Undoing'

Nakon 'Malih laži' Nicole Kidman glumi u novoj HBO-ovoj triler seriji scenarista Davida E. Kellyja. Kidman glumi odlično plaćenu psihoterapeutkinju koja živi na Manhattanu u naizgled savršenom braku s nevjerojatno mrzovoljnim onkologom (Hugh Grant). Kad se sprijatelji s majkom stipendista iz škole njihovog sina, dolazi do čudnih i tragičnih događaja. Mini seriju od šest epizoda Kelly je napisao na temelju romana 'You Should Have Known' spisateljice Jean Hanff Korelitz, a režirala ju je Susanne Bier.