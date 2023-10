Diskografske kuće tuže kompaniju za AI zbog kršenja autorskih prava

Anthropic krši autorska prava korištenjem tekstova najmanje 500 pjesama, od 'God Only Knows' Beach Boysa, preko 'Gimme Shelter'" Rolling Stonesa, do 'Uptown Funda' Marka Ronsona i Brune Marsa i Beyonceinog 'Halo', navodi se u tužbi podnesenoj sudu u Tennesseeju.

Kompanija neovlašteno kopira stihove pjesama u sklopu ogromne količine teksta koju napabirči na internetu i koristi za 'podučavanje' Claudea, dodaje se.