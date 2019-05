Danijela Gračan: Proslava velikog dana u cvjetnom i humanitarnom ozračju

Nekadašnja Kraljica svijeta danas ugledna sveučilišna profesorica, već dva dana slavi svoj 50. rođendan. Sve uzvanike Danijela Gračan zamolila je za cvjetni dress code na svom nedjeljnom partyju koji je imao i plemenitu notu, a danas uživa u društvu posebnih osoba. Za tportal je otkrila djelić svoje idile

Restoran Commodore u ACI marini u Ičićima u nedjelju je zasjao u posebno izdanju u čast Danijele Gračan, a njezini gosti su bili u 'flower dress codeu'. Sve koji su joj namjeravali darovati cvijeće lijepa slavljenica je u toj svečanoj prilici zamolila da iznos prenamijene za potrebe riječkog Hospicija.

'Postoji intimna priča za koju me veže taj hospicij. Zapravo sam shvatila što su prave vrijednosti i koliko vrijedi novac, a koliko život. Časna sestra Danijela je uzvanicima dijelila knjigice, bila je tu Alka Vuica, klapa, DJ je puštao glazbu, Antonela Malis je pjevala. Nisam mislila slaviti rođendan, ali mi je stigla prijateljica iz Amerike koja me nagovorila na to i to nije bila proslava 50. rođendana nego zadnjeg dana 49. godine', ispričala nam je kroz smijeh Danijela Gračan. Danas slavi, ali u krugu svojih najmilijih.