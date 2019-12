Daniel Craig prvi je agent 007 kojem je ovo pošlo za rukom

U svom posljednjem, petom po redu filmu o tajnom agentu Jamesu Bondu, glumac Daniel Craig uspio je producente nagovoriti da ostave dio njegova identiteta, što je do sad prvi puta da ćemo imati prilike vidjeti u ovoj uspješnoj franšizi

Britanski glumac Daniel Craig nedavno je najavio da je film 'No time to die' njegov posljednji angažman u kojem utjelovljuje Jamesa Bonda.

Dok se iščekuje njegov posljednji film, u javnost cure detalji. Tako se primjerice doznalo da će Craig u filmu imati svoju prirodnu boju kose, odnosno da su mu producenti dozvolili da ima sijedu kosu. Takvo što do sada se nije dozvolilo niti jednom glumcu koji je igrao Jamesa Bonda.

Podsjetimo, Craig je bio donekle sijed i za vrijeme snimanja prethodnog filma, no vizažisti su posebnim bojama i sprejom za kosu postigli efekt tamnije nijanse. Argument je bio da James Bond ne bi trebao biti čovjek u zrelijim godinama. No, ovoga puta napravili su iznimku i zaključili kako je to dio njegova karaktera pogotovo pred odlazak u mirovinu.

Craig je u ulozi Jamesa Bonda od davne 2006., kada je prvi puta zaigrao u nastavku 'Casino royale', dvije godine kasnije igrao je u 'Quantum of Solace', da bi 2012. Snimio 'Skyfall' te 2015. uslijedio 'Spectre'.