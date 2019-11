Nakon dugih 13 godina Daniel Craig konačno se oprašta od agenta 007: Ovo je njegov posljednji film o Jamesu Bondu

Britanski glumac Daniel Craig koji je u akcijskoj franšizi od 2006. glumio tajnog agenta 007 odlazi u povijest. Glumac je potvrdio da je film 'No time to die' posljednji u kojem će igrati Jamesa Bonda te da je vrijeme da njegovu palicu preuzme netko mlađi

Tijekom gostovanja u tv emisiji 'The Late Show with Stephen Colbert' Daniel Craig ekskluzivno je otkrio da je film 'No time to die' njegov posljednji angažman u kojem utjelovljuje Jamesa Bonda.