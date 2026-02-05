Čim je Epstein izašao iz zatvora, Sarah Ferguson odvela je kćeri na ručak s njim

Novoobjavljeni dokumenti povezani sa slučajem Jeffreyja Epsteina ponovno su u fokus javnosti doveli Sarah Ferguson , bivšu vojvotkinju od Yorka. Među e-mailovima koje je Ministarstvo pravosuđa SAD-a objavilo 30. siječnja nalazi se i prepiska između Epsteina i Ferguson o susretu na ručku u Miamiju u srpnju 2009. godine.

Pet dana nakon izlaska iz zatvora

‘Na koju adresu da dođemo? Bit ćemo ja, Beatrice i Eugenie’, navodno je napisala Ferguson u poruci datiranoj 27. srpnja 2009., svega pet dana nakon što je Epstein pušten iz zatvora, gdje je odslužio 13 mjeseci kazne zbog nagovaranja maloljetnice na prostituciju i poticanja prostitucije. U to su vrijeme njezine kćeri s princom Andrewom imale 20 i 19 godina.

Tjedan dana kasnije, u e-mailu od 3. kolovoza 2009., Ferguson se, čini se, ponovno osvrnula na taj susret. ‘Nikada nisam bila dirnutija prijateljskom dobrotom nego tvojim komplimentom izrečenim pred mojim djevojkama. Hvala ti, Jeffrey, što si bio brat kakvog sam oduvijek željela’, stoji u poruci.

Ranije tvrdnje

U izvješću koje je Daily Mail objavio u listopadu navedeno je da je Epstein u e-mailu iz 2011. godine svom odvjetniku Paulu Tweedu napisao kako je Sarah ‘prva proslavila moj izlazak iz zatvora, i to sa svojim dvjema kćerima’, nakon što mu se ispričala zbog svojih veza s njim u intervjuu za London Evening Standard.