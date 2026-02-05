Čim je Epstein izašao iz zatvora, Sarah Ferguson odvela je kćeri na ručak s njim

Novi e-mailovi, koje je objavilo američko Ministarstvo pravosuđa, sugeriraju da je Sarah Ferguson 2009. godine dovela svoje kćeri, princeze Beatrice i Eugenie, na ručak s Jeffreyjem Epsteinom, svega nekoliko dana nakon što je pušten iz zatvora
Novoobjavljeni dokumenti povezani sa slučajem Jeffreyja Epsteina ponovno su u fokus javnosti doveli Sarah Ferguson, bivšu vojvotkinju od Yorka. Među e-mailovima koje je Ministarstvo pravosuđa SAD-a objavilo 30. siječnja nalazi se i prepiska između Epsteina i Ferguson o susretu na ručku u Miamiju u srpnju 2009. godine.
Pet dana nakon izlaska iz zatvora
‘Na koju adresu da dođemo? Bit ćemo ja, Beatrice i Eugenie’, navodno je napisala Ferguson u poruci datiranoj 27. srpnja 2009., svega pet dana nakon što je Epstein pušten iz zatvora, gdje je odslužio 13 mjeseci kazne zbog nagovaranja maloljetnice na prostituciju i poticanja prostitucije. U to su vrijeme njezine kćeri s princom Andrewom imale 20 i 19 godina.
Tjedan dana kasnije, u e-mailu od 3. kolovoza 2009., Ferguson se, čini se, ponovno osvrnula na taj susret. ‘Nikada nisam bila dirnutija prijateljskom dobrotom nego tvojim komplimentom izrečenim pred mojim djevojkama. Hvala ti, Jeffrey, što si bio brat kakvog sam oduvijek željela’, stoji u poruci.
Ranije tvrdnje
U izvješću koje je Daily Mail objavio u listopadu navedeno je da je Epstein u e-mailu iz 2011. godine svom odvjetniku Paulu Tweedu napisao kako je Sarah ‘prva proslavila moj izlazak iz zatvora, i to sa svojim dvjema kćerima’, nakon što mu se ispričala zbog svojih veza s njim u intervjuu za London Evening Standard.
Ipak, u to su vrijeme izvori za People tvrdili da princeze Beatrice, danas 37-godišnjakinja, i Eugenie, danas 35-godišnjakinja, nikada nisu upoznale Epsteina. Telegraph je također naveo da je izvor blizak Sarah Ferguson rekao kako se majka i kćeri uopće ne sjećaju tog navodnog posjeta.
Među novom serijom e-mailova nalaze se i poruke s uznemirujućim komentarima vezanima uz kćeri Andrewa i Ferguson. U jednoj od njih Epstein pita Ferguson o mogućem putovanju u New York, na što ona odgovara: ‘Još nisam sigurna. Samo čekam da se Eugenie vrati s vikenda provedenog u seksu’.
I princ Andrew, danas 65-godišnjak, i Sarah Ferguson, 66, pojavljuju se u najnovijoj objavi dokumenata povezanih s Epsteinom, uključujući i fotografije na kojima se vidi brat kralja Charlesa kako kleči na sve četiri iznad neidentificirane žene. Andrewu su na jesen oduzete kraljevske titule i počasti zbog obnovljenog interesa javnosti za njegove veze s Epsteinom.
Andrew je više puta odbacio sve optužbe o nedjelima, dok predstavnik Sarah Ferguson nije želio komentirati nove e-mailove na upit Peoplea. Titule princeza Beatrice i Eugenie nisu bile pogođene očevim gubitkom titula, a sestre su Božić provele s kraljem Charlesom i kraljevskom obitelji u Sandringhamu, iako njihovi roditelji nisu bili pozvani.