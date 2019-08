Boris Rogoznica svojim objavama na društvenoj mreži izazvao raspravu o domaćem turizmu

View this post on Instagram

Iz Napulja smo se trajektom koji vozi 45 min, uputili na Capri, kazu otok ljubavi 😉💙 Capri me jako podsjetio na Santorini, jednako je zivopisan, saren, krcat turistima i jednako (ako ne i vise) skup. Da bi barem malo izbjegli guzvu i vidjeli pravu sliku otoka otisli smo u manje popularni dio, u mjesto koje se zove Anacapri. 💙 Vozili smo se lokalnim minibusevima koji su mini zbog uskih cestica kojima prolaze i krcaaati su ljudima, ali i to je dio dozivljaja. Taxi se nudi na svakom kutku ali je znatno skuplji. Smjestili smo se u privatnu kucu koju smo opet jednostavno nasli preko interneta i upoznali najdivnije domacine koje mozes zamisliti. Svaka pohvala za @ilcarrubocapri. Dokaz da turizam cine ljudi prije svega ostalog. 💙 Famoznu #blugrotta (Plavu spilju) pogledali smo u privatnom aranzmanu 🙈 Naime, lokalni ljudi su nam objasnili da nema potrebe placati sto i nesto eura da bi je vidili s broda kad nakon pet popodne mozemo jednostavno skociti sa stijene, doplivati do spilje (pet minuta) i cak uci unutra. I to besplatno. Tako smo napravili i mi i brojni drugi koje smo unutra sreli 😊💙 Nakon spilje ulovili smo i famozni zalazak sunca na Capriju, ali moram potpuno neskromno i vrlo objektivno 😉 napomenuti da je nas zalazak u Zadru ljepsi 💙😊 Kod nasih domacina smo pojeli i naaajbolje bruschete ikad. Samo kruh, pomidori, maslinovo ulje i bosiljak..ali, carobnoo 💙 Ujutro smo doruckovali uz predivan pogled na more, prosetali po centru koji je zbilja kao razglednica i uz to prepun dizajnerskih ducana za one koji vole shoping. Mi smo se zadovoljili time sto smo u luci vidjeli veliki plakat @marincilic za #capriwatch Hrvati rasturaju posvuda 😊💙 Dalje smo nastavili trajektom za Sorento, no kad smo stigli tamo smo malo promijenili plan. O tome vam pisem sutra 😊💙 #AjmoMaloNaJugItalije #BellaItalia