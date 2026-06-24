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Bojana Gregorić Vejzović javila se s novog putovanja: Prvi dani ljeta u znaku mediteranskog šarma

D.A.M.

24.06.2026 u 17:21

Bojana Gregorić Vejzović
Bojana Gregorić Vejzović Izvor: Licencirane fotografije / Autor: John Pavlish
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Jedan od naših, mnogima najomiljenijih poznatih glumačkih parova - Bojana Gregorić Vejzović i Enes Vejzović odlučili su prve dane ljeta provesti na jednom od najbajkovitijih otoka Mediterana. Glumački par uživa na Siciliji, a dojmove s putovanja Bojana, kao i uvijek, nesebično dijeli s pratiteljima na Instagramu

Bojana Gregorić Vejzović ovih dana gušta u pitoresknom obalnom mjestu Cefalù. Pokazala je 'album' fotografija koje dočaravaju tamošnju atmosferu - od šetnji slikovitim ulicama, pogleda na monumentalnu stijenu La Rocca do prizora obale zbog kojih je lako poželjeti odmah rezervirati kartu za jug Italije.

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'Sat vremena od Palerma, omiljeno ljetovalište sicilijanaca i mnogih turista. Smješteno je tik ispod stijena koje vire nad kućama. Opet divni restorani, srdačni ljudi i pješčane plaže. Izleti su uvijek dobra ideja', poručila je glumica za koju se vidi koliko je oduševljena svojim putovanjem.

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S pratiteljima je na Instagram pričama također podijelila doživljaj s tamošnje tržnice, posjeta muzeju, svog objeda, a pala je i rijetka obiteljska fotografija sa sinom i kćeri. 'Jedino sam ih na placu uspjela dobiti sve pred objektiv', duhovito je komentirala glumica.

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