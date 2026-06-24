Bojana Gregorić Vejzović javila se s novog putovanja: Prvi dani ljeta u znaku mediteranskog šarma

Ovan

Srijeda vas stavlja u situaciju u kojoj morate reagirati brže nego što biste željeli. Netko bi mogao očekivati vašu odluku bez puno vremena za razmišljanje. Na poslu ćete morati jasno postaviti prioritete kako biste izbjegli kaos. U ljubavi vas prati potreba za iskrenošću, čak i ako to znači ulazak u neugodnu temu. Kratko udaljavanje od svega pomoći će vam da sagledate stvari iz druge perspektive.