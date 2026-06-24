Bojana Gregorić Vejzović javila se s novog putovanja: Prvi dani ljeta u znaku mediteranskog šarma

Jedan od naših, mnogima najomiljenijih poznatih glumačkih parova - Bojana Gregorić Vejzović i Enes Vejzović odlučili su prve dane ljeta provesti na jednom od najbajkovitijih otoka Mediterana. Glumački par uživa na Siciliji, a dojmove s putovanja Bojana, kao i uvijek, nesebično dijeli s pratiteljima na Instagramu
Bojana Gregorić Vejzović ovih dana gušta u pitoresknom obalnom mjestu Cefalù. Pokazala je 'album' fotografija koje dočaravaju tamošnju atmosferu - od šetnji slikovitim ulicama, pogleda na monumentalnu stijenu La Rocca do prizora obale zbog kojih je lako poželjeti odmah rezervirati kartu za jug Italije.
Odmor za pamćenje
'Sat vremena od Palerma, omiljeno ljetovalište sicilijanaca i mnogih turista. Smješteno je tik ispod stijena koje vire nad kućama. Opet divni restorani, srdačni ljudi i pješčane plaže. Izleti su uvijek dobra ideja', poručila je glumica za koju se vidi koliko je oduševljena svojim putovanjem.
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S pratiteljima je na Instagram pričama također podijelila doživljaj s tamošnje tržnice, posjeta muzeju, svog objeda, a pala je i rijetka obiteljska fotografija sa sinom i kćeri. 'Jedino sam ih na placu uspjela dobiti sve pred objektiv', duhovito je komentirala glumica.