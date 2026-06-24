Bivši suprug Sofije Vergare otkrio tešku borbu s bolešću: Najbrutalnije razdoblje mog života

Glumac Joe Manganiello , bivši suprug Sofije Vergare , otkrio je kako je godinama daleko od očiju javnosti vodio tešku, životno ugrožavajuću borbu s autoimunim bolestima . Manganiello je priču o svom zdravstvenom stanju otkrio u nadolazećim memoarima 'Bloodlines'.

Prema pisanju Page Sixa, 49-godišnjeg glumca je bolest prisilila i na kirurško uklanjanje jednog organa. Kako je naveo Manganiello, taj zahvat mu je spasio život.

Glumac godinama trpio kronične bolove, pomoć tražio i izvan medicine

U opisu knjige piše da se Manganiello suočio s 'nizom autoimunih bolesti' koje su zahvatile štitnjaču, probavni sustav, kožu, pluća i oči.

Tijekom sedmogodišnjeg razdoblja prolazio je kroz kroničnu bol, egzistencijalnu krizu i 'dugotrajnu borbu za preživljavanje koja je liječnike ostavila s malo odgovora i bez jasnog objašnjenja'.

Kad mu standardni medicinski pristupi nisu mogli dati jasno objašnjenje što se događa, Manganiello je pomoć potražio u neortodoksnom putu traženja iscjeljenja.