Bivši suprug Sofije Vergare otkrio tešku borbu s bolešću: Najbrutalnije razdoblje mog života

Joe Manganiello u novim memoarima otkrio je kako se godinama borio s nizom autoimunih bolesti. Bivši suprug Sofije Vergare otkrio je kako je bolest na njega utjecala, a čak i podijelilo da je morao učiniti tešku operaciju koja mu je spasila život
Glumac Joe Manganiello, bivši suprug Sofije Vergare, otkrio je kako je godinama daleko od očiju javnosti vodio tešku, životno ugrožavajuću borbu s autoimunim bolestima. Manganiello je priču o svom zdravstvenom stanju otkrio u nadolazećim memoarima 'Bloodlines'.
Prema pisanju Page Sixa, 49-godišnjeg glumca je bolest prisilila i na kirurško uklanjanje jednog organa. Kako je naveo Manganiello, taj zahvat mu je spasio život.
Glumac godinama trpio kronične bolove, pomoć tražio i izvan medicine
U opisu knjige piše da se Manganiello suočio s 'nizom autoimunih bolesti' koje su zahvatile štitnjaču, probavni sustav, kožu, pluća i oči.
Tijekom sedmogodišnjeg razdoblja prolazio je kroz kroničnu bol, egzistencijalnu krizu i 'dugotrajnu borbu za preživljavanje koja je liječnike ostavila s malo odgovora i bez jasnog objašnjenja'.
Kad mu standardni medicinski pristupi nisu mogli dati jasno objašnjenje što se događa, Manganiello je pomoć potražio u neortodoksnom putu traženja iscjeljenja.
Zvijezda 'True Blooda' opisuje kako je posegnuo za 'šamanima, poganskim ritualima, drevnim mitovima, davno izgubljenim obiteljskim zapisima i ponovnim buđenjem vlastite duhovnosti', pokušavajući spojiti znanje i iskustvo iz različitih tradicija u vlastitu priču ozdravljenja.
O ovom razdoblju života glumac je otvoreno razgovarao i za People, opisavši ga riječima koje jasno otkrivaju težinu izazova.
'Bilo je to najbrutalnije i najteže razdoblje mog života, koje ne bih poželio ni najgorem neprijatelju, ali ujedno i moja najveća pustolovina', rekao je.
Nakon razvoda pronašao novu ljubav
Uz sve što mu se događalo po pitanju zdravlja, Manganiello je živio i vrlo izložen privatni život. Od 2015. do 2024. bio je u braku s glumicom Sofíjom Vergarom. Prema navodima medija, razišli su se jer ona nije željela imati još djece, što je bio jedan od ključnih razloga za razvod.
U lipnju prošle godine podijelio je i vijest da je zaprosio Caitlin O’Connor, čime je započeo novo privatno poglavlje.
Njegovi memoari 'Bloodlines', čiji je izlazak najavljen za 13. listopada, trebali bi pokazati kako su se njegova karijera, ljubavni život i višegodišnja borba s bolešću isprepleli u jednu tešku, ali i transformativnu životnu priču.