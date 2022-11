Bivša ljubavnica španjolskog kralja otkrila detalje o njihovoj vezi, a kraljicu Sofiju optužila da je plasirala zlobne medijske tekstove

Tek sada, kada se vjerojatno osjeća sigurno, Corinna zu Sayn-Wittgenstein spremna je govoriti o detaljima svoje ljubavne afere s bivšim španjolskim kraljem Juanom Carlosom. Ovoga puta dotakla se njegovog tajnog lova u Bocvani, a prozvala je i bivšu kraljicu Sofiju, za koju vjeruje da je plasirala zlobne medijske tekstove

U najnovijoj epizodi podcasta novinara Bradleyja Hopea, nazvanog jednostavno 'Corinna and the King', ljubavnica bivšeg španjolskog kralja Juana Carlosa, Corinna zu Sayn-Wittgenstein, raspričala se o kontroverznom lovu u Bocvani, organiziranom 2012. godine, kada je Španjolsku potresala velika kriza. Ovaj podcast inače istražuje odnos 57-godišnjake s bivšim kraljem, aludirajući zapravo da je to imalo ključnu ulogu i u abdikaciji Juana Carlosa 2014. godine.

Tek je sada Corinna otkrila da u vrijeme putovanja u Bocvanu više nisu bili u izvanbračnoj vezi, već samo prijatelji. Njihova veza trajala je od 2004. do 2009. godine, a putovanje joj je predložio sam kralj, misleći da je to idealan poklon za 10. rođendan njezinog sina. Da on namjerava maksimalno iskoristiti odmor u Bocvani, postalo joj je jasno čim je vidjela kutije pune vina koje su stigle s njima. Nakon večeri provedene u pijančevanju kralj se idućeg jutra probudio u jakim bolovima, rekavši da se ne sjeća ničega što se događalo večer prije. Corinna sada tvrdi kako je njoj rečeno da će se njezin privatni zrakoplov iskoristiti za putovanje kralja natrag u Španjolsku, točnije u Madrid.

Tek sada postavlja si pitanje krije li se možda razlog za to što službeni zrakoplov kraljevske obitelji nije mogao poletjeti u tome što se cijelo putovanje držalo u tajnosti od vlade, kao i u tome da je sve troškove platio sirijski biznismen. Kada su vijesti o lovu u Bocvani ipak procurile u javnost, sve je to izazvalo neviđenu buru, a skupi odmor itekako je razbjesnio španjolski narod koji je u to vrijeme prolazio kroz tešku ekonomsku krizu. Kralj se ispričao narodu, a to je primljeno na različite načine - dok su neki prihvatili ispriku, više je bilo onih koji su ga ismijali. Ono što se tada dogodilo iznenadilo je sve, pa i Corinnu. Naime španjolski mediji prekršili su dugogodišnji dogovor koji su imali s kraljevskom obitelji te su objavili njezino puno ime i prezime, potvrđujući time da njihova veza nije samo glasina, već stvarnost.

Kada se danas prisjeća tog razdoblja, kaže da su joj teško padali novinski tekstovi o njoj u kojoj su je nazivali 'ubojicom slonova', ali i direktno je optužujući da zbog nje kralj nije bio uz svog ozlijeđenog maloljetnog unuka koji se nakon nestručnog rukovanja oružjem propucao, iako se nije ni smio približiti vatrenom oružju. Sama Corinna uvjerena je da je ulje na vatru dodala kraljica Sofia, no za to nema nikakve službene dokaze. Nakon što je njihova veza razotkrivena za Corinnu su počeli stresni dani jer su je mediji pratili u stopu, a i sam kralj je inzistirao na tome da ima osiguranje koje je zapravo upravljalo njezinim uredom i domom.

Inače, kako je već priznala, njihova je petogodišnja veza krenula nizbrdo 2009. godine, kada se njezin otac Finn Bönning Larsen razbolio te je ona počela voditi brigu o njemu, a potom je Juan Carlos otkrio da se viđa s drugim. Njoj je zasmetalo i to što ju je, kako tvrdi, jednom prilikom kraljica Sofia u palači Zarzuela u Madridu prozvala zbog njihove afere pred kraljem Juanom Carlosom, a on je u tom trenutku izgledao potpuno zatečeno. Dodala je da se pokazao kao pravi nesposobnjaković u vođenju cijele te situacije, a ona sama 'htjela je propasti u zemlju'. U podcastu je Corinna progovorila i o optužbama za korupciju s kojima se suočio njezin bivši ljubavnik te je ustvrdila kako ga je redovito viđala kada bi se s putovanja vraćao s gotovinom, nikada ne želeći joj reći odakle mu novac. 'Znao je dolaziti s tih putovanja sretan poput malog djeteta i uvijek bi s njim bila torba puna gotovine. Kada bih ga pitala što je to, rekao bi mi da je to od prijatelja.'