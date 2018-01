Bijesna Melania Trump otputovala u Mar-a-Lago na račun poreznih obveznika

Američka prva dama više ne može ni prikriti koliko je ljuta na svog supruga Donalda Trumpa i njegove izvanbračne afere s porno zvijezdom. Nakon što je otkazala službeni put u Švicarsku, Melania Trump odlučila je maknuti se od svega i provesti vikend u njihovom resortu na Floridi

No, to nije zasmetalo američkim građanima, koliko činjenica da svaki put kada avionom odlazi na svoja privatna putovanja to porezne obveznike košta gotovo 100 tisuća kuna po satu, stoga je četverosatni povratni let stajao ih nevjerojatnih 400 tisuća kuna.