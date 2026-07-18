Barbara Kolar pokazala roditelje i otkrila obiteljsku tajnu dugovječnosti

Barbara Kolar rijetko dijeli detalje iz privatnog života, no ovoga je puta odlučila napraviti iznimku
Poznata televizijska i radijska voditeljica na društvenim je mrežama objavila fotografiju sa svojim roditeljima povodom očevog 88. rođendana, a iskrena i duhovita poruka mnogima je izmamila osmijeh.
Na fotografiji Barbara pozira nasmijana uz majku i oca, koji je rođendan proslavio u obiteljskom okruženju.
'I tako je moj tata u tradicionalnom enogastronomskom ritmu svečano obilježio 88. rođendan. Što mi, pretpostavljam, daje za pravo da počnem vjerovati kako potječem iz loze dugovječnih. Letvica je podignuta visoko. Slavimo život svaki dan', napisala je uz objavu.
Obiteljsko slavlje
Njezina objava ubrzo je prikupila brojne čestitke i lijepe želje, a pratitelji su ocu poželjeli još mnogo zdravih i sretnih godina te pohvalili toplu obiteljsku fotografiju.
Inače, Barbara je jedna od najpoznatijih hrvatskih televizijskih i radijskih voditeljica. Tijekom dugogodišnje karijere vodila je brojne zabavne i glazbene emisije te velike televizijske projekte, a publika je posebno pamti kao zaštitno lice Hrvatske radiotelevizije i dugogodišnju voditeljicu Dore, hrvatskog izbora za pjesmu Eurovizije.
Zahvaljujući neposrednosti, duhovitosti i profesionalnosti već desetljećima uživa veliko povjerenje gledatelja i slušatelja.
Iako privatni život uglavnom drži podalje od očiju javnosti, povremeno podijeli trenutke koji pokazuju koliko su joj obitelj i zajednički trenuci važni.