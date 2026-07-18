Barbara Kolar pokazala roditelje i otkrila obiteljsku tajnu dugovječnosti

Poznata televizijska i radijska voditeljica na društvenim je mrežama objavila fotografiju sa svojim roditeljima povodom očevog 88. rođendana, a iskrena i duhovita poruka mnogima je izmamila osmijeh.

Na fotografiji Barbara pozira nasmijana uz majku i oca, koji je rođendan proslavio u obiteljskom okruženju.

'I tako je moj tata u tradicionalnom enogastronomskom ritmu svečano obilježio 88. rođendan. Što mi, pretpostavljam, daje za pravo da počnem vjerovati kako potječem iz loze dugovječnih. Letvica je podignuta visoko. Slavimo život svaki dan', napisala je uz objavu.