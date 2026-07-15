Franka Batelić bez zadrške o obitelji i majčinstvu: 'Mislim da sam puno bolja nego prije'

Pjevačica Franka Batelić u podcastu Ane Radišić otvoreno je progovorila o majčinstvu, obiteljskom životu i izazovima s kojima se susreću brojne majke. Istaknula je koliko joj znači podrška partnera te priznala da je s vremenom naučila otpustiti kontrolu i posvetiti se onome što joj je najvažnije

Pjevačica Franka Batelić gostovala je u podcastu Ane Radišić, u kojem je otvoreno razgovarala o temama kojih se inače rijetko dotiče u javnosti. Naša poznata pjevačica i poduzetnica razgovarala je obitelji, majčinstvu i puštanju kontrole, te izazovima s kojima se brojne majke suočavaju.

Batelić otvoreno otkrila što je najvažnije u obiteljskom životu Na društvenim mrežama objavljeno je nekoliko kratkih video klipova iz podcasta, koji prikazuju dio razgovora tijekom emisije. Batelić je u podcastu posebno iskreno razgovarala o majčinstvu i prisutnosti u životu djece, a izdvojila je kako je podrška partnera ono što je najvažnije za uspjeh. 'Podrška partnera je najvažnija. Podrška partnera i obitelji i ta vjera u sebe da ti to možeš. Da se neće sve raspasti ako tebe nema određen broj sati u danu. Treba naučiti prepustiti', rekla je Batelić.

Franka Batelić Izvor: Pixsell / Autor: Josip Mikacic/PIXSELL



Franka Batelić Izvor: Pixsell / Autor: Josip Mikacic/PIXSELL

Pjevačica i osnivačica beauty brenda 'Frankly good', pričala je i o unutarnjim dvojbama koje mnoge majke imaju, a to je ostavljanje djece na čuvanje drugima dok one rade. Batelić smatra da je važno napraviti dobar raspored i odraditi sav posao, kako bi se kasnije moglo uživati s djecom. 'Onda mogu biti bolja mama jer sam ja sretna i zadovoljna što sam ostvarila nešto što sam dugo htjela. Ne govorim samo u svoje ime već u ime svake mame. Da na neki način sve možeš bolje, sve možeš brže, efikasnije', rekla je i naglasila da je za uspjeh važna podrška ostalih bliskih osoba u obitelji. Dodala je: 'Moraš jako dobro rasporediti svoje vrijeme'.

Franka Batelić na zagrebačkoj špici Izvor: Pixsell / Autor: Neva Zganec/PIXSELL





Franka Batelić na zagrebačkoj špici Izvor: Pixsell / Autor: Neva Zganec/PIXSELL