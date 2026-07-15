Franka Batelić bez zadrške o obitelji i majčinstvu: 'Mislim da sam puno bolja nego prije'

Pjevačica Franka Batelić u podcastu Ane Radišić otvoreno je progovorila o majčinstvu, obiteljskom životu i izazovima s kojima se susreću brojne majke. Istaknula je koliko joj znači podrška partnera te priznala da je s vremenom naučila otpustiti kontrolu i posvetiti se onome što joj je najvažnije
Pjevačica Franka Batelić gostovala je u podcastu Ane Radišić, u kojem je otvoreno razgovarala o temama kojih se inače rijetko dotiče u javnosti. Naša poznata pjevačica i poduzetnica razgovarala je obitelji, majčinstvu i puštanju kontrole, te izazovima s kojima se brojne majke suočavaju.
Batelić otvoreno otkrila što je najvažnije u obiteljskom životu
Na društvenim mrežama objavljeno je nekoliko kratkih video klipova iz podcasta, koji prikazuju dio razgovora tijekom emisije. Batelić je u podcastu posebno iskreno razgovarala o majčinstvu i prisutnosti u životu djece, a izdvojila je kako je podrška partnera ono što je najvažnije za uspjeh.
'Podrška partnera je najvažnija. Podrška partnera i obitelji i ta vjera u sebe da ti to možeš. Da se neće sve raspasti ako tebe nema određen broj sati u danu. Treba naučiti prepustiti', rekla je Batelić.
Pjevačica i osnivačica beauty brenda 'Frankly good', pričala je i o unutarnjim dvojbama koje mnoge majke imaju, a to je ostavljanje djece na čuvanje drugima dok one rade. Batelić smatra da je važno napraviti dobar raspored i odraditi sav posao, kako bi se kasnije moglo uživati s djecom.
'Onda mogu biti bolja mama jer sam ja sretna i zadovoljna što sam ostvarila nešto što sam dugo htjela. Ne govorim samo u svoje ime već u ime svake mame. Da na neki način sve možeš bolje, sve možeš brže, efikasnije', rekla je i naglasila da je za uspjeh važna podrška ostalih bliskih osoba u obitelji. Dodala je: 'Moraš jako dobro rasporediti svoje vrijeme'.
Posebno joj je važno s djecom provoditi kvalitetno vrijeme, zato uvijek voli dovršiti sav posao i onda im se u potpunosti posvetiti.
'Ja se stvarno trudim da kad sam s njima da sam 'skroz' s njima. I želim da me se tako sjećaju, a ne kao mamu koja je stalno na telefonu, mamu koja uvijek ima nešto drugo. Mislim da sam puno bolja nego što sam bila prije i mislim da sam snažnija i jača i da sve mogu bolje, zaključila je Batelić.
Podsjetimo, Franka Batelić sa suprugom Vedranom Ćorlukom ima dvoje djece, sina Viktora i kćer Gretu.
Cijeli podcast možete pogledati OVDJE.