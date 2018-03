Antun Ponoš otvoreno o neizmjernoj ljubavi prema životinjama, spašavanju magaraca i manje poznatim strastima

Nakon velike geste Antun Ponoš, voditelj emisije 'Kućni ljubimci' koji je kupnjom spasio magarce na rubu smrti iz strašnih uvjeta, nedavno je objavio da ih vodi u bolji život u Zagreb. Najpoznatiji ljubitelj životinja te autor, urednik i voditelj jedne od najgledanijih emisija HRT-a ponovo je pokazao svoje veliko srce. Za tportal je govorio koliko mu se život promijenio nakon spašavanja životinja, može li zamisliti život bez svoje emisije te o skladanju slavonskih pjesama i obitelji

S obzirom na to da sam vrlo aktivan na Facebooku, netko me označio u potresnoj videosnimci koju je snimio susjed u blizini farme. Na snimci se vidjela tragedija životinja koje su umirale na sibirskoj hladnoći, a neke od njih su i uginule. Odmah sam reagirao i saznao kontakt autora snimke, nazvao ga i od njega dobio sve informacije. Pozvao sam policiju i veterinarskog inspektora da odu na teren, što su i učinili i javljeno mi je da su dva magarca uginula, kao i svinja, a da su preostale životinje zbrinute i da im je sve osigurano za daljnji boravak i život na tom prostoru. Sve se to događalo u srijedu 7. ožujka tijekom dana, da bi navečer do mene ponovo stigle potresne fotografije preživjelih magaraca koji leže na ledu, pokriveni snijegom. Temperatura je te večeri opet bila vrlo niska. S obzirom na to da sam bio vrlo uznemiren, tijekom večeri sam poslao poruku na Facebooku ministru poljoprivrede Tomislavu Tolušiću koji mi je odgovorio za nekoliko minuta i obećao učiniti sve što je u njegovoj moći.

Kada sam u četvrtak ujutro vidio da su životinje preživjele još jednu polarnu hladnu noć, odlučio sam kupiti oba magarca jer sam shvatio da veterinarski inspektor nema namjeru oduzeti ih, kao ni svinje, što sam od njega očekivao jer se radilo o elementarnoj nepogodi i sibirskoj hladnoći koja predugo traje, a koja je usmrtila već nekoliko životinja na tom salašu. Kontaktirao sam s vlasnikom i dogovorio kupovinu magaraca za 3000 kuna te ih odmah internetom uplatio i tako im postao vlasnik u nadi da ću ih što prije izbaviti iz tog pakla. No to nije bilo tako jednostavno jer je vlasnik veterinarskom inspektoru rekao da misli da su magarci i svinje koji su uginuli zaraženi bjesnoćom, a navodno je vidio neke pse oko svog salaša. Morao sam čekati nalaz obdukcije za koji mi je rečeno da će biti gotov u subotu u 12 sati. Osim nalaza na bjesnoću, magarci moraju biti čipirani te im se mora izvaditi krv kako bi se ustanovilo imaju li neku zaraznu bolest ili ne.

Magarci su bili u vidno lošem stanju i prepušteni sami sebi, kao i svinje, te bez hrane. Da nisam došao po njih tog ponedjeljka, sigurno bi uginuli. Životinje su boravile na hladnoći i bile vidno iscrpljene jer mjesecima nisu dobivale hranu. Jedan od magaraca ležao je na snijegu i ledu i nije se uopće mogao ustati jer je imao ozlijeđenu nogu i nije mu pružena veterinarska pomoć, dok je drugi okolo tražio hranu koje nigdje nije bilo, a u blizini sam vidio brojna stabla bez kore, što je upućivalo na to da su životinje bile u teškoj agoniji. Sve te fotografije poslao sam ministru Tolušiću i njegovu timu te tražio hitnu evakuaciju magaraca koju su mi oni usmeno odobrili. S obzirom na to da sam imao organiziran transport, zahvaljujući gospodinu Daliboru Gariću i njegovom prijatelju Tomislavu Hipu koji su došli iz Pleternice besplatno prevesti magarce u Kobilić pokraj Velike Gorice, uz manju muku uspjeli smo utovariti ih i krenuti za Zagreb. Smjestio sam ih na farmu gospodina Marka Žeravice koji im je osigurao pravi 'apartman' i sve uvjete za boravak. Sve ovo spomenuto sam snimio i pokazao u emisiji, što su svi mogli vidjeti i uvjeriti se u istinitost mojih navoda. Emisija je nosila oznaku - emisija uznemirujućeg sadržaja! Takvu oznaku i emisiju nisam nikada emitirao u ovih sad već 29 godina. Jako je uznemirila sve koji su je gledali.

S obzirom na to da sam svakodnevno u kontaktu s ljubiteljima životinja, nije mi problem doći do svih aktualnih informacija kako bih pripremio emisiju koju spremam punih šest dana u tjednu, koliko traju snimanje i montaža.

Cijelu emisiju uglavnom radim sam, a imam i svoj tim koji mi pomaže kad treba, što mi je od velike koristi. Sve ovo radim sad već 29 godina i svakog dana sve više i više volim to što radim, a to ne zovem poslom, nego ljubavlju, tako da mi entuzijazma uopće ne nedostaje.

Cijeli život posvetili ste životinjama. Što ste naučili od njih?

Uz ovaj rad na emisiji i pomaganju životinjama, od njih sam naučio kako treba voljeti sve oko sebe i pomagati svima kojima se može pomoći te širiti dobrotu i ljubav jer se one tako ponašaju prema nama. Njihova patnja kad su ostavljene i napuštene mene ne ostavlja ravnodušnim i iz dana u dan imam sve veću volju i želju pomagati im svima kako bih ih zbrinuo i pronašao im dom. Kad svakodnevno pomažete i to traje cijeli život, jednostavno se ne možete drugačije ponašati, nego stalno pomagati. Tako živim ovaj život - svakodnevno pomažući svima kojima mogu pomoći. Živeći tako, nije mi lako kad vidim nepravdu i pokušaje da me se zaustavi. Nikad se neću predati u toj svakodnevnoj borbi pomaganja životinjama, za koju je potrebna ogromna energija, a koju su kod mene vidjeli i upoznali svi koji su me pokušali zaustaviti. Nikome neće uspjeti zaustaviti me! Radit ću to sve dok budem mogao.

Skladatelj ste i ljubitelj slavonskih pjesama. Kako je nastala suradnja s Kićom Slabincem u pjesmi 'Gdje god pođeš, u Nuštar se vrati' i koliko imate vremena za glazbu?

S obzirom na to da sam iz Nuštra, u kojem sam i dušom i srcem svaki dan, u zadnjih nekoliko godina napisao sam 16 pjesama posvećenih Nuštru. Ostvario sam suradnju s brojnim poznatim glazbenicima, a jedan od njih je i Krunoslav Kićo Slabinac, s kojim sam dugogodišnji prijatelj i koji je vrlo rado pristao otpjevati pjesmu 'Gdje god pođeš, u Nuštar se vrati', posvećenu svim Nuštarcima, a nažalost, sad je i vrlo aktualna jer je pola Nuštra otišlo u svijet. Za glazbu uvijek imam vremena. Ona je dio mog života.