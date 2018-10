Alec Baldwin obrušio se na vlastitu braću; jednog usporedio s nacistom, a drugog nazvao ovisnikom

U novom velikom intervjuu holivudska zvijezda Alec Baldwin progovorio je o najintimnijim privatnim detaljima. Bez cenzure i lijepih riječi govorio je o bratu s kojom nije u dobrim odnosima, a u jednom trenutku usporedio ga je s nacistom

60-godišnji glumac otvoreno je pričao o obiteljskim trzavicama i svom odnosu s braćom, Danielom i Stephenom. 'Za mene on je poput Rolfa iz filma 'The Sound of Music'. Jednostavno se okružio krivim ljudima i iskreno, nisam baš siguran da ga želim pozvati na svoju božićnu zabavu', kazao je bez previše razmišljanja Baldwin, uspoređujući pritom vlastitog brata Stephena s tinejdžerom nacistom iz kultnog filma.