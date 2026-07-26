Prelijepa Alja iz 'Dalekog grada' ima jednako lijepu sestru: zajedno osvajaju glumačku scenu

Turska glumica Sinem Unsal potpuno je osvojila domaću publiku ulogom hrabre Alje u hit-seriji 'Daleki grad', no sada je pažnju skrenula i na činjenicu da talent u njezinoj obitelji nije usamljen slučaj. I njezina sestra Gizem krenula je istim putem. I dok je Sinem naviknuta na reflektore zahvaljujući velikim TV projektima, Gizem se paralelno probija kroz kazalište i televiziju

Sinem Unsal je za turske medije ispričala da joj zajednička profesija sa sestrom Gizem donosi mnogo lijepih strana - od međusobne podrške na audicijama do iskrenih savjeta oko uloga. Kako kaže, malo tko te može razumjeti kao netko tko prolazi isti stres, iste probe i ista snimanja, pa se često oslanjaju jedna na drugu kad je riječ o kreativnim dvojbama i profesionalnim odlukama.

Dodatna su si motivacija S druge strane, je priznala da ponekad može biti izazovno nositi se s usporedbama i očekivanjima okoline, no objasnila je kako im je upravo sestrinska bliskost pomogla da sve to pretvore u dodatnu motivaciju. 'Mana je to što nas ponekad miješaju jer sličimo jedna na drugu. Ali prednosti daleko nadmašuju taj nedostatak. Ako iskrsne nešto, odmah zovem Sinem', izjavila je Gizem. >> Treća sezona 'Dalekog grada' počinje sa snimanjem krajem ljeta, a novi lik već izaziva veliku pažnju fanova <<

Izvor: Profimedia / Autor: Profimedia/Nova TV promo, montaža Neven Bučević

Sinem je već navikla na komplimente koje dobiva kao Alja iz 'Dalekog grada', dok Gizem postupno gradi svoje ime, ali i ona sve češće završava u medijskim osvrtima. Završila je studij fizike na Sveučilištu Boğaziçi, a u jednom intervjuu je istaknula da je od 'atomâ prešla na likove'.