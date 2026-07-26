OBITELJSKA PRIČA

Prelijepa Alja iz 'Dalekog grada' ima jednako lijepu sestru: zajedno osvajaju glumačku scenu

D.A.M.

26.07.2026 u 22:00

Sinem i Gizem Unsal
Sinem i Gizem Unsal Izvor: Profimedia / Autor: Manuele Mangiarotti / ipa-agency.net / IPA / Profimedia, Instagram/Društvene mreže
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Turska glumica Sinem Unsal potpuno je osvojila domaću publiku ulogom hrabre Alje u hit-seriji 'Daleki grad', no sada je pažnju skrenula i na činjenicu da talent u njezinoj obitelji nije usamljen slučaj. I njezina sestra Gizem krenula je istim putem. I dok je Sinem naviknuta na reflektore zahvaljujući velikim TV projektima, Gizem se paralelno probija kroz kazalište i televiziju

Sinem Unsal je za turske medije ispričala da joj zajednička profesija sa sestrom Gizem donosi mnogo lijepih strana - od međusobne podrške na audicijama do iskrenih savjeta oko uloga. Kako kaže, malo tko te može razumjeti kao netko tko prolazi isti stres, iste probe i ista snimanja, pa se često oslanjaju jedna na drugu kad je riječ o kreativnim dvojbama i profesionalnim odlukama.

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Dodatna su si motivacija

S druge strane, je priznala da ponekad može biti izazovno nositi se s usporedbama i očekivanjima okoline, no objasnila je kako im je upravo sestrinska bliskost pomogla da sve to pretvore u dodatnu motivaciju. 'Mana je to što nas ponekad miješaju jer sličimo jedna na drugu. Ali prednosti daleko nadmašuju taj nedostatak. Ako iskrsne nešto, odmah zovem Sinem', izjavila je Gizem.

>> Treća sezona 'Dalekog grada' počinje sa snimanjem krajem ljeta, a novi lik već izaziva veliku pažnju fanova <<

Izvor: Profimedia / Autor: Profimedia/Nova TV promo, montaža Neven Bučević

Sinem je već navikla na komplimente koje dobiva kao Alja iz 'Dalekog grada', dok Gizem postupno gradi svoje ime, ali i ona sve češće završava u medijskim osvrtima. Završila je studij fizike na Sveučilištu Boğaziçi, a u jednom intervjuu je istaknula da je od 'atomâ prešla na likove'.

Nakon što je shvatila da je više privlači rad s ljudima nego čisto znanstveno područje, upisala je diplomski studij glume na Sveučilištu Bahçeşehir te se postupno potpuno prebacila u svijet izvedbenih umjetnosti.

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