Originalno i obećavajuće: Bike staza 'Zagorskog cuga' bit će prava cikloturistička atrakcija

Bloger tportala pedalirao je od Zaprešića do Zaboka uz novoobnovljenu prugu. Ondje bi trebala niknuti prva bike staza u Hrvatskoj uz željeznicu, duga oko 25 kilometara

Najljepše biciklističke staze u Europi nastale su u nekoj priči vezanoj za željeznicu. Pruge po kojima su nekada vozili vlakovi pretvorene su u bike staze ili su uz željeznicu izgrađeni biciklistički putovi. U našoj priči bicikliranje bi počelo u Zaprešiću i vozilo bi se manje-više uz trasu postojeće pruge do Zaboka. Kako bi ruta bila interesantna, dijelom će se koristiti i postojeće ceste ili manji seoski putovi. Tok rijeke Krapine također je omeđen manjim nasipom koji se može prilagoditi za ugodnu vožnju biciklom. No ruta bi najviše išla uz željezničku dionicu prema Velikom Trgovišću i Zaboku. Kako je ta pruga temeljito obnovljena, svi infrastrukturni objekti bit će dostupni biciklistima. Novi peroni prilagođeni su za utovar bicikala, a kolodvori i uslužni objekti poslužit će za okrepu. Već su izgrađene brojne servisne ceste za potrebe obnove pruge po kojima se može voziti. Tako se do prve postaje Novi Dvori može ići postojećom bike infrastrukturom.

Prema Pojatnom i Kupljenovu treba se malo snaći kroz polja. Pomogli su mi ribiči uz rijeku Krapinu, pa sam se provukao do mjesta Luka i vratio uz željezničku prugu, gdje sam ju i prešao. Kako radovi još traju, malo sam vozio po staroj cesti koja ide prema Velikom Trgovišću. Zasad je potreban mtb bicikl zbog puno makadamskih i seoskih cestica.

Bilo bi dobro da se postojeća ideja o izgradnji bike staze realizira tako da dobijemo moderan i funkcionalan cikloturistički proizvod: s kvalitetnom podlogom, signalizacijom te bike odmorištima. Najbolje bi bilo asfaltirati trasu ili barem veći dio koji ide uz prugu. Tako bi se dionica od 25 kilometara do Zaboka relativno brzo prošla. Otvorilo bi to potpuno nove mogućnosti za posjećivanje Zagorja te nastavak putovanja biciklom prema Tuheljskim toplicama i području rijeke Sutle te dalje prema Sv. Križu Začretju i Krapini. Mnogi zagorski turistički dragulji, od dvoraca i toplica do gastro ponude, postali bi dostupniji i posjećeniji. Oni koji bi rutu koristili za trening ili ambiciozniji izlet prošli bi je za sat vremena. No većina biciklista želi uživati u krajoliku, istraživati, popiti kavu ili ručati. Tu će ponuda biti dobra jer u mjestima ili na samoj trasi ima puno restorana. Na obližnjim bregima mali su OPG-ovi i vinski podrumi. Nakon posjeta Zagorju biciklom u Zaprešić ili Zagreb možete se vratiti vlakom (ako ste napravili puno kilometara ili se zadržali u Stubakima). Koordinacijsko tijelo pri Ministarstvu turizma za cikloturizam već je obišlo moguću trasu. S predstavnicima HŽ Infrastrukture i Hrvatskih voda te gradova Zaboka i Zaprešića napravljena je promemorija s terenskog obilaska buduće biciklističke rute od Zaprešića do Zaboka. Prvi je to korak prema pripremi projekta koji će sigurno dobiti veliku podršku. I zbog sve većeg broja cikloturista i zbog onih koji žele putovati biciklom.