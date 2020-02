Žumberak je idealan za otvaranje proljetne bike sezone: Naš je bloger testirao omiljeno izletište brojnih Zagrepčana

Prekrasan kraj zime otvorio je bike koridore prije nego obično, pa tako i na Žumberku, na koji se biciklom kretalo obično najranije u proljeće. A vrijeme je već idealno za pedaliranje, šumske ceste su suhe, snijega nema, cvijeće posvuda. Bez vegetacije, Žumberak s bicikla izgleda kao da je drugi planet. Vrijeme je da ga upoznate

Do sela Gornja Vas treba se malo penjati, ali će zato pogled na Žumberak biti fantastičan. Slijedi izlazak na glavnu cestu koja povezuje Samobor, Budinjak i Krašić. Njome se vraćate u Budinjak. Ruta nije teška, ali će vožnja potrajati oko sat i pol.

Sošice - novi centar Žumberka

Od Budinjaka za bicikliste je preporučena ruta prema Sošicama novoasfaltiranim putem preko sela Tomaševci i Sopote. Do Sošica ima oko dvadeset kilometara. Ruta je nešto teža, no fascinantna priroda i lijepo uređena prometnica zapravo će vas opustiti. Dinamična je, s puno naizmjeničnih uspona i spustova, ali ne preteških. Vizure Žumberka prema Sv. Geri, Sloveniji i mnogim dolinama i kanjonima plijenit će pažnju. Odvažni se mogu spustiti u dolinu do slapa i izvora rijeke Kupčine, čiji žubor jedini remeti tišinu. Spustite li se, povratak i uspon bit će teški. Preporučujemo nastavak vožnje prema selu Sopote, koje je samo po sebi muzej. Stanovnika više nema, no puno je uređenih kuća koje vlasnici ili nasljednici pomno održavaju. Autom do Budinjaka ili Sošica treba gotovo sat i pol vožnje. No isplati se doći i potom uživati u kraju koji je zapravo nadomak Zagreba i Karlovca.