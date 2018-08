Naš bloger provozao se uz Kupu, a toplinski udar ublažio na novom kupalištu

Bloger tportala odlučio se kupati na novouređenom kupalištu u Ozlju, a uz to biciklirati krajem uz prekrasnu Kupu

Ozalj je ove godine hit destinacija za bicikliste, posebno one koji vikendom dolaze ovdje popularnim vlakom Rumobil, koji vozi u Ozalj iz Zagreba i Karlovca. Odnedavno prevozi bicikle. Biciklistički izlet možete organizirati uz rijeke Kupu i Dobru, a bude li snage po ovim vrućinama, možete krenuti u osvajanje vrha Lović ili Sv. Gere.

Naselja Vivodina i Vrhovac već će pružiti lijepe vidike prema Sloveniji, Kupskoj dolini te prema Gorskom kotaru. Vrhovac je zaista blizu - uz dva manja uspona možete iz Ozlja napraviti lijep bike i hike izlet. Svakako posjetite obiteljsko gospodarstvo Čulig. Uz degustaciju domaćeg sira i pršuta, dobro će doći liker od divlje višnje ili čaša crnog 'ljetnog' sauvignona.

Dragi domaćini Ankica i Stjepan neće vas pustiti samo tako. Na jednoj od terasa iznenadit će vas nekim gastro užitkom ispod peke s domaćom puricom ili patkom s mlincima. Na seljačkom gospodarstvu sve namirnice su iz obližnjih vrtova ili OPG-a. Uživanju na predivnoj terasi neće biti kraja, no planirate li dalje, trebat će energije.

Do Vivodine ili Lovića Prekriškog treba po serpentinama dobro zapeti po pedali. Od Ozlja do Vrhovca ima oko šest kilometara. Još toliko do Vivodine, a želite li do najljepših pogleda u ovom kraju, do Lovića i malo više. Sveukupni uspon zbog dosta valovitog krajolika će biti oko četiristo metara. No zato će spust prema Kupi biti užitak. Sveukupno od Ozlja preko Lovića i Vivodine natrag do Ozlja prijeći ćete više od dvadeset i pet kilometara.