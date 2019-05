Naš bloger isprobao je slovenski 'bike bus' i zaključio da je to pun pogodak za sve željne avanture u regiji terana i pršuta

Bloger tportala bio je u Sloveniji na predstavljanju prve autobusne linije samo za bicikliste. 'Bike bus', kako ga popularno već zovu, kruži od Kopra do brojnih pitoresknih gradića po slovenskom Krasu kako bi se omogućilo cikloturistima da lakše dođu do udaljenijih bike destinacija i uživaju u pedaliranju Krasom, regijom terana i pršuta

Ruta inače ide od Španjolske sve do Grčke. Biciklistički autobus jedan je od mamaca ako poželite otići na jedan dan s mora u slovenski Kras i osjetiti taj poseban planinski kraj koji je, kao i poznato vino teran, sazreo do izvrsnosti. Kras se proteže između doline Soče, Tršćanskog zaljeva i Kopra. Tu su mnoga ugodna mjesta, poput Lipica i Škocjanske jame te Sežana, Kozina i Štanjel. Ujedno su postaje našeg bike busa koji prevozi bicikliste, s polaskom iz Kopra.

Imao sam prilike biti na prvoj vožnji bike busa i vidjeti kako sve to funkcionira. Dojmovi su više nego pozitivni. Mali autobus ima 20 sjedišta i isto toliko mjesta za bicikle. Prikolica je u razini tijela vozača i vrlo lako se bicikli stavljaju na nosače. Lakše nego na auto. Vrlo napredna tehnologija prijevoza traži od biciklista samo da se hvataljkom čvrsto zahvati rama bicikla te pričvrsti kotače zatezačima. Od Kopra do Krasa autobusu treba oko pola sata vožnje. Biciklisti izlaze na postaji na kojoj žele i kreiraju bike izlet prema vlastitoj ideji te nakon pedaliranja i bezbrižnog aktivnog lutanja navrate do neke atraktivne lokacije ili na neki od gastro i eno specijaliteta. To svakako može biti teran, po kojemu je čitav kraj poznat. Mi smo dvorcu u Štanjelu kušali pjenušac od terana.