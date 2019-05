Bloger tportala isprobao je trasu Lonja bike tour koja garantira dobru zabavu za sve uzraste

Bloger tportala posjetio je Park prirode Lonjsko polje, provjerio bike ponudu te se upoznao s brojnim novostima. Počela je i gradnja novog ulaza Osekovo kod Popovače, koji će još približiti ovaj vodeni dragulj Zagrebu. U subotu 1. lipnja održat će se velika bike fešta Lonja bike tour, o čemu više u nastavku

Vijugavom cestom petnaestak kilometara ide se sve do tradicijskog sela Krapja, Centra za posjetitelje i sjedišta Parka prirode. Ondje slijedi duži odmor uz ručak. Slobodno vrijeme može se iskoristiti za vožnju brodom po Savi. Cijelo vrijeme uz bicikliste su djelatnici parka s pratećim vozilima i prikolicom za bicikle. Biciklisti u kasnim popodnevnim satima kreću do 12 kilometara udaljenog Jasenovca, gdje je kraj biciklijade. Odande vozi poseban bike vlak za Zagreb s polaskom u 19.44, dok je polazak Lonja bike expressa iz Zagreba u 7.45 sati.

Park prirode Lonjsko polje za turiste koji žele provesti aktivan vikend ima na raspolaganju 60 bicikala i šest obilježenih ruta. Vrlo je zanimljiva kružna ruta koja ide od ulaza Repušnica i duga je 24 kilometra. No s obzirom da se ulazi u plavni i močvarni dio, treba biti oprezan. Dio se svakako može proći po šumskom putu uz lovačku kuću koja je orijentacija za bicikliste. Druga, malo kraća ide od Repušnice do budućeg novog ulaza u park Osekova. Prolazi se uz stari tok Lonje i sjeverni nasip retencije Lonjskog polja. Ulaz Repušnica je kod Kutine, dok je ulaz Krapje bliži Novskoj, odnosno Jasenovcu. Ulaz Čigoč je pak blizu Siska. Vrlo je popularna ruta kojom prolazi biciklijada Lonja bike tour.

Relativno je duga, skoro 60 kilometara, od Sunje do Jasenovca. No pruža zadovoljstvo i pun doživljaj Lonjskog polja, rijeka Save i Lonje te kanala Strug. Prolazi kroz sela s drvenom arhitekturom koja su nastala na kraju 18. i početku 19. stoljeća, a drvene kuće očuvane su kao rijetko gdje. Posavske obale, koje se još nazivaju poloj, prepune su krava i gusaka koje se šeću tim poplavnim pašnjacima. Pedaliranje po Lonjskom polju posebno je zbog netaknutog krajobraza i gostoljubivih ljudi. Vožnje mogu potrajati baš zbog ljepote parka koja će vas ponijeti i zadiviti, a možda i zadržati. U svakom većem selu je trgovina, a u Čigoču i Krapju možete se u centrima za posjetitelje osvježiti uz napitke, sladoled ili popiti kavu, iznajmiti kanu, otići na jahanje ili šetnju do čardaka i osmatračnica koje pružaju bolji pogled. Izgrađene su u vrijeme Habsburške Monarhije, kao granica s Otomanskim Carstvom, te su obnovljene i uređene. Biciklom svakako otiđite do mjesta Drenov Bok, gdje ćete uz Savu vidjeti mnoge domaće životinje na ispaši. U Jasenovcu je ušće Une i Save te granica s BiH. A pedalirati možete i lijevom obalom Une, prema Hrvatskoj Dubici i Hrvatskoj Kostajnici.

Želite li, u nekom od obiteljskih gospodarstava možete kušati i kupiti autohtone proizvode. Med iz Košutarice nadaleko je poznat. Posavski sir nude mnoga gospodarstva, a neizostavna ponuda su i tradicionalna domaća jela poput pečenog šarana na rašljama i otvorenoj vatri. Na području parka ima smještajnih kapaciteta te nekoliko kampova.