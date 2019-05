Na samo dva sata od Zagreba nalazi se raj za bicikliste: Balaton je prvo mjesto izvan Hrvatske na koje sam poželio ponovno doći

Bloger tportala biciklirao je Balatonom. Mađarsko more postaje nova bike i turistička meka - samo u cikloturističku infrastrukturu iz fondova EU-a ulaže se tri milijuna eura, a tri milijarde eura u ostale sadržaje. Turisti žele obići i doživjeti Balaton na dva kotača. I to svi, od običnih rekreativaca do obitelji s djecom

Što obići i gdje se voziti te kako doći iz Hrvatske

Autocestom iz Zagreba do Goričana, pa dalje kroz Mađarsku do drugog čvorišta, na kojem se skreće za Keszthely. To je prvi grad uz južni dio jezera. Ako ne želite platiti mađarsku vinjetu ili dolazite iz pravca Čakovca i Varaždina, možete preko Murskog Središća i Lendave u Sloveniji prema mjestu Lenti u Mađarskoj. Vožnja do Balatona bit će također ugodna kroz mnoga mala naselja i beskrajno zelenožuta polja. Savjet je svakako povesti svoje bicikle. Rent a bike još nije dovoljno razvijen ili bicikli nisu očekivane kvalitete. Kako more biciklista pedalira Balatonom, očito se voze na svojima. Iskreno, iznenadio me toliki njihov broj. Čuo sam da se na Balatonu ekspresno razvija cikloturizam, no nisam očekivao takav bum. Još u rano proljeće. Napravljeno je ono za čime mi u Hrvatskoj zaostajemo, posebno na kontinentu. Prateći sadržaji na ruti su vrlo važni. A njih je obilje.