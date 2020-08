Idealno za kraj ljeta: Naš bloger uživao je u riječnoj čaroliji bicikliranja uz Mrežnicu

Čips od šarana i pohani sladoled nakon cjelodnevnog bicikliranja uz Mrežnicu oduševili su tportalova blogera koji se ugodno smjestio u dnevni boravak poznatog izletišta i restorana Mrežnička kuća. I uživao u riječnoj čaroliji tihe, zelene i jedine Mrežnice...

Nakon petnaestak kilometara skrenuo sam lijevo za Mateško Selo, onda dalje prema Keićima. Malo vožnje po cesti koja ide prema mostu na Mrežnici i Generalskom Stolu. Potom me put vodi opet u suroviji kraj kako bih ostao u području desno od toka Mrežnice koja se odavde može tek vidjeti ako se zavučete u neke od brojnih cestica što vode do njenih skrivenih kutaka i kanjona.

Stalno se izmjenjuju šume i livade. Red hlada i sunca, to je sasvim u redu. Još na biciklu uvijek malo puše. Kako god, desetak kilometara prave uživancije u netaknutoj prirodi. Jedino se čuje zujanje pčela i ostalih letećih insektića. Ima ih puno više ove godine, vidi se, a bome i čuje. Treba se i paziti da te nešto ne upikne. U vožnji teže, mada se i to može desiti, ali zato treba dobro osmotriti mjesto koje ste odabrali za odmor.

Idem sada makadamom koji malo umara i definitivno sam došao na malo zahtjevniji teren. Put je dobar, ljudi malo, no ima poljoprivrednika koji rade na poljima ili obilaze šumske posjede. Tu je puno hladovine, stvarno se fora voziti, no put je malo težak. Kao da mi i više odgovara kada se vozim kroz naseljeniji kraj. Jedva sam dočekao Bukovlje. Doduše, samo je toranj crkve provirio iza ovog beskraja, već sam se poveselio. Vani sam - ali još sam se navozio, ho-ho, gledam na pametni sat, prošao sam 'samo' dvadeset kilometara.

Neki put i ti kilometri ništa ne znače. Meni je već sada ovo bio lijep ljetni izlet. Poželi čovjek negdje se zavući, parkirati bajk i uživati u delicijama, kupanju ili kanuiranju. Kad je već Mrežnica tu. Pedalirati više mogu i neki drugi put. Mislio sam sve do Belavića, no kako se kod Bukovlja, gdje se radi novi most preko Mrežnice, po starom ipak može prijeći pješke, odlučio sam se tamo prebaciti na drugu obalu. Još malo vožnje po staroj Karolini, kuda rijetko tko putuje prema Senju ili Dugoj Resi. Mrežnica mi je sada kao na dlanu i stalno ju vidim.

Svaki njen pokret, zavoj ili slap. Samo ne kada se zavuče u neki kanjon. No zato ju čekam na prvom zavoju. Nabrao sam jedva tridesetak kilometara, ma i previše. Treba se nagraditi, neki put bar za volju, ali i smisliti kraj rute koji nisam mogao bolje sanjati.