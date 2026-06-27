FOTO Prva Povorka ponosa nakon Orbanova poraza: 'Napokon osjećamo više slobode'

Više od 10.000 Mađara pridružilo se u subotu prvoj godišnjoj Povorci ponosa u Budimpešti od izbornog poraza desničarskog vođe Viktora Orbana u travnju, prkoseći rekordnoj vrućini u gradu kako bi koračali s ogromnim zastavama duginih boja i Europske unije

Prošlogodišnji povorka, koju je Orban pokušao zabraniti kao dio svoje šire politike usmjerene na prava LGBTQ+ osoba, pretvorila se u masovne protuvladine prosvjede koji su privukli desetke tisuća ljudi. Ove godine, nakon Orbanova poraza od stranke desnog centra Tisza, Petera Magyara, zabrana je ukinuta i povorka je dobila dozvolu za održavanje.

Fanni Fajth, 18-godišnja studentica, rekla je da je raspoloženje puno optimističnije nakon političkih promjena u zemlji i zbog nade u nova prava vezana uz posvajanje i brak u budućnosti. 'Mislim da bi bilo divno kada bismo napokon imali jednaka prava nakon svih ovih godina', rekla je. Orban, koji se predstavio kao branitelj onoga što je nazvao kršćanskim vrijednostima od zapadnog liberalizma, donio je zakone kojima se ukida promjena spola u osobnim dokumentima, mogućnost da istospolni parovi posvajaju djecu te zabranjuju materijali u školama koji se smatraju promicanjem homoseksualnosti ili promjene spola.

Povorka ponosa u Budimpešti Izvor: EPA / Autor: ZOLTAN KOCSIS







+14 Povorka ponosa u Budimpešti Izvor: EPA / Autor: ZOLTAN KOCSIS