Znate li što je i kako se koristi za'atar? Nazivaju ga kraljem začinskog bilja, a okusom obogaćuje gotovo svako jelo

Vrlo cijenjen te nazivan 'kraljem začinskog bilja' na Bliskom istoku, puno je razloga zbog kojeg ćete zavoljeti mješavinu začina za'atar

Možda ste čuli za njega ili ga već probali u različitim receptima kao što je piletina ili krumpir, no znate li što je zapravo za'atar? 'To je zasebna biljka, ali istovremeno i mješavina začina,' objašnjava Christine Sahadi Whelan, partnerica u trgovini specijalizirane hrane Sahadi's i autorica knjige 'Flavors of the Sun: The Sahadi's Guide to Understanding, Buying, and Using Middle Eastern Ingredients'. Kako napominje ova stručnjakinja za začine, za'tar je samonikla biljka koja raste diljem Bliskog istoka, a mješavina često sadrži sušeni origano, mažuran i/ili timijan, kumin, korijander i sjemenke sezama.