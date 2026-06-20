Zašto baš vas 'obožavaju' komarci? Znanost napokon ima prilično jasne odgovore

Ako imate osjećaj da ste ljetni 'švedski stol' za komarce, znanost vam daje za pravo. Ovim insektima doista su neki ljudi privlačniji od drugih. Ženke komaraca (mužjaci uopće ne grizu) pomoću vrlo osjetljivih receptora prate trag signala koje naša tijela stalno emitiraju, a iz tog koktela mirisa, topline i plinova biraju koga će ubosti

Najvažniji 'reklamni pano' za komarce je način na koji mirišemo, a taj miris nije samo dezodorans, nego kombinacija tisuća molekula koje proizvodi koža i bakterije koje na njoj žive. Zato se može dogoditi da vas u društvu komarci napadaju bez prestanka, dok osoba do vas ostaje gotovo netaknuta.

Ugljični dioksid - signal koji govori 'ovdje je topla meta' Komarci vas ne vide prvo, oni vas doslovno 'nanjuše'. Još prije više od stoljeća otkriveno je da ih snažno privlači ugljikov dioksid koji izdišemo, što je i danas polazišna točka svih objašnjenja zašto nekoga bodu više. Taj plin stvara nevidljivi trag u zraku, a komarci ga mogu registrirati s udaljenosti od nekoliko desetaka metara te doslovno lete uz 'CO₂-autocestu' prema izvoru.

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Kada se približe na desetak metara, CO₂ im postaje samo jedan od signala. Tada u igru ulazi specifičan miris čovjeka, a na maloj udaljenosti presuđuju toplina kože i vlažnost. Zbog toga su im osobito zanimljivi ljudi koji snažnije dišu (npr. nakon treninga), ali i oni koji imaju malo višu tjelesnu temperaturu. Miris kože: mikrobiota kao 'parfem' koji ne možete skinuti Na površini kože žive kolonije bakterija koje stvaraju jedinstven kemijski potpis - miris po kojem smo komarcima ili neodoljivi ili potpuno nezanimljivi. Procjenjuje se da ljudi emitiraju između 300 i 1000 različitih mirisnih spojeva, a znanstvenici tek otkrivaju koji su od njih najatraktivniji ovim insektima.

Nedavno istraživanje na komarcima vrste Aedes aegypti, poznatima po prijenosu denge i žute groznice, pokazalo je da reagiraju na kombinaciju najmanje 27 spojeva koje luči koža. Posebno se istaknula tvar 1-okten-3-ol, takozvani 'alkohol od gljiva', nastao razgradnjom sebuma, prirodne masnoće kože. Žene koje su lučile nešto više ove tvari, među njima i trudnice u drugom tromjesečju, bile su komarcima osjetno privlačnije, iako je razlika u koncentraciji bila minimalna. Krvna grupa ipak nije presuda Već godinama kruže tvrdnje da su ljudi određene krvne grupe 'slađi' komarcima, no novija istraživanja ne uspijevaju potvrditi taj efekt u mjeri u kojoj se često prepričava.Preferiranje pojedinih krvnih grupa zasad nema solidno znanstveno uporište, barem ne kao glavni razlog zašto nekoga bodu više.