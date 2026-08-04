Thompsonova nećakinja 'zapalila' Šubićevac modnim detaljem u bojama trobojnice

Lejdi Perković Jarnec vratila se s ljetovanja kako bi podržala svog strica pred rekordnim brojem obožavatelja u Šibeniku. Mlada brineta privukla je sve poglede domoljubnom frizurom i snažnom porukom o važnosti obljetnice Oluje

Stadion Šubićevac postao je središte Hrvatske uoči 31. obljetnice vojno-redarstvene operacije Oluja, okupivši gotovo 30 tisuća ljudi iz cijeloga svijeta. Među rijekom obožavatelja istaknula se i Lejdi Perković Jarnec, nećakinja Marka Perkovića Thompsona, koja je svojim dolaskom potvrdila da je obiteljska podrška na prvom mjestu.

'Nemojte brinuti, tu sam!' Nakon što je nedavno propustila pjevačev nastup u Zaprešiću zbog odmora na talijanskom otoku Capriju, Lejdi je ovaj put pratiteljima na Instagramu uz osmijeh poručila: 'Nemojte brinuti, nisam više u Italiji!'. Svoje je mjesto zauzela ispred same pozornice netom prije početka koncerta, dijeleći snimke atmosfere koja je vladala na prepunom stadionu.