Thompsonova nećakinja 'zapalila' Šubićevac modnim detaljem u bojama trobojnice

Lejdi Perković Jarnec vratila se s ljetovanja kako bi podržala svog strica pred rekordnim brojem obožavatelja u Šibeniku. Mlada brineta privukla je sve poglede domoljubnom frizurom i snažnom porukom o važnosti obljetnice Oluje
Stadion Šubićevac postao je središte Hrvatske uoči 31. obljetnice vojno-redarstvene operacije Oluja, okupivši gotovo 30 tisuća ljudi iz cijeloga svijeta. Među rijekom obožavatelja istaknula se i Lejdi Perković Jarnec, nećakinja Marka Perkovića Thompsona, koja je svojim dolaskom potvrdila da je obiteljska podrška na prvom mjestu.
'Nemojte brinuti, tu sam!'
Nakon što je nedavno propustila pjevačev nastup u Zaprešiću zbog odmora na talijanskom otoku Capriju, Lejdi je ovaj put pratiteljima na Instagramu uz osmijeh poručila: 'Nemojte brinuti, nisam više u Italiji!'. Svoje je mjesto zauzela ispred same pozornice netom prije početka koncerta, dijeleći snimke atmosfere koja je vladala na prepunom stadionu.
Njezin modni odabir bio je prožet domoljubnim simbolima. Odjenula je maslinastozelenu majicu posvećenu obljetnici Oluje, dok je kosu isplela u dvije pletenice u koje je utkala crvene, bijele i plave vrpce, a na usnama je imala crveni ruž. Pozirajući s hrvatskom zastavom na kojoj je stajao natpis 'Čavoglave', jasno je poručila: '31. obljetnica Oluje se ne propušta!'.