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Thompsonova nećakinja 'zapalila' Šubićevac modnim detaljem u bojama trobojnice

A. M.

04.08.2026 u 22:31

Ivan Jarnec i Lejdi Perković Jarnec
Ivan Jarnec i Lejdi Perković Jarnec Izvor: Pixsell / Autor: Neva Zganec/PIXSELL
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Lejdi Perković Jarnec vratila se s ljetovanja kako bi podržala svog strica pred rekordnim brojem obožavatelja u Šibeniku. Mlada brineta privukla je sve poglede domoljubnom frizurom i snažnom porukom o važnosti obljetnice Oluje

Stadion Šubićevac postao je središte Hrvatske uoči 31. obljetnice vojno-redarstvene operacije Oluja, okupivši gotovo 30 tisuća ljudi iz cijeloga svijeta. Među rijekom obožavatelja istaknula se i Lejdi Perković Jarnec, nećakinja Marka Perkovića Thompsona, koja je svojim dolaskom potvrdila da je obiteljska podrška na prvom mjestu.

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'Nemojte brinuti, tu sam!'

Nakon što je nedavno propustila pjevačev nastup u Zaprešiću zbog odmora na talijanskom otoku Capriju, Lejdi je ovaj put pratiteljima na Instagramu uz osmijeh poručila: 'Nemojte brinuti, nisam više u Italiji!'. Svoje je mjesto zauzela ispred same pozornice netom prije početka koncerta, dijeleći snimke atmosfere koja je vladala na prepunom stadionu.

Lejdi Perković Jarnec
Lejdi Perković Jarnec Izvor: Društvene mreže / Autor: Screenshot

Njezin modni odabir bio je prožet domoljubnim simbolima. Odjenula je maslinastozelenu majicu posvećenu obljetnici Oluje, dok je kosu isplela u dvije pletenice u koje je utkala crvene, bijele i plave vrpce, a na usnama je imala crveni ruž. Pozirajući s hrvatskom zastavom na kojoj je stajao natpis 'Čavoglave', jasno je poručila: '31. obljetnica Oluje se ne propušta!'.

Lejdi Perković Jarnec
Lejdi Perković Jarnec Izvor: Društvene mreže / Autor: Screenshot

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