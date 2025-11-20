Zaboravite na pretrpane ormariće: Slavna glumica ima trik koji spašava i najmanje kuhinje

Otvoreno kuhinjsko spremište zvuči kao noćna mora svakoj domaćici koja cijeni red, no dobitnica Oscara Julianne Moore u svojem manhattanskom stanu dokazuje kako lebdeće police mogu biti ne samo funkcionalno rješenje za male kuhinje već i elegantni dizajnerski detalj koji transformira prostor

Kuhinja Julianne Moore pokazuje da otvorena pohrana ne mora značiti nered. Naprotiv, uz dobar izbor elemenata i pametno iskorišten prostor, mali interijeri mogu izgledati jednako uredno, funkcionalno i estetski privlačno. Glumica je svojim neobičnim pristupom s 'lebdećim spremištem' otkrila trik koji bi mogao spasiti i najskučenije kuhinje.

Nakon što je 2021. prodala svoju poznatu kuću u West Villageu, Julianne Moore preselila se u moderniji stan u južnom dijelu Manhattana. Upravo taj novi dom krije pravu lekciju iz organizacije malih kuhinja. U njezinoj sivo-krem kuhinji posuđe je izloženo na vidljivim mjestima, ali svejedno izgleda besprijekorno posloženo.

Najviše privlači pažnju niska, lebdeća polica smještena u kutu, gotovo poput malog, ležećeg ormarića, prepuna uredno poredanih tanjura i zdjela. Ovaj element omogućuje brzo posluživanje, jasan pregled posuđa i daje prostoru osjećaj lakoće. Na kuhinjskoj radnoj plohi nalaze se staklenke s kuhinjskim pomagalima, a Moore prati i trend stolnih lampi u kuhinji, čime prostoru daje dodatnu toplinu. Njezin pristup pokazuje da jednostavna, nenametljiva polica može potpuno transformirati malu kuhinju, pod uvjetom da je pravilno integrirana u prostor.

Zašto 'lebdeće police' funkcioniraju u njezinoj kuhinji? Ključ uspjeha krije se u proporcijama. Moore je odabrala policu koja savršeno pristaje prostoru. Smještena je točno ispod prozora, čime omogućuje nesmetan prodor prirodnog svjetla. Pozicionirana je na visini radne plohe pa vizualno stvara dojam mini-kuhinjskog otoka, što prostoru daje strukturu bez zauzimanja dodatnog mjesta. Još jedna važna stavka jest ravnoteža. Polica nije jedini element otvorene pohrane u kuhinji – prati je raspored staklenki, pomagala i dekorativna lampa. Zahvaljujući tome, prostor izgleda skladno i promišljeno, a naglasak se ravnomjerno raspoređuje na više točaka u prostoru.