Vrući jesenski trendovi kojima ćemo biti zaluđeni narednih mjeseci

Iako su velike vrućine još uvijek prisutne, a naše misli još uvijek negdje na plaži, vrlo brzo iznenadit će nas jesen kojoj se itekako veselimo kada bacimo pogled na ono što nam donose najnoviji jesensko-zimski trendovi za sezonu 2018./2019. Nudimo vam pregled najvećih trendova kojima ćemo biti zaluđeni narednih mjeseci, barem ako je vjerovati kolekcijama vodećih modnih vizionara

10 'MUST HAVE' MODELA

80-e SU PONOVNO IN

1. Slojevito odijevanje

Kako smo već ranije spomenuli, ove ćemo zime biti itekako ugrijani, a za to će biti zaslužni debeli skafanderi kojima su modne kuće Alexander McQueen i Sacai dale potpuno novu dimenziju.

Povratak naglašenih ramena i jastučića je konačno tu, što Saint Laurent i Marc Jacobs jasno daju do znanja. Pozitivna stvar kod ovog omraženog trenda je to što ćete ih, baš kao i sve dosadašnje trendove, vrlo brzo zavoljeti, ali i to da u sve postojeće haljine i sakoe vrlo povoljno možete dati ušiti jastučiće i postići željeni efekt bez odlaska u kupovinu.

6. Parke