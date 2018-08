Slavne ljepotice ih obožavaju: Ovi kupaći kostimi potpuno su preplavili Instagram

1/17

Ako još uvijek tragate za idealnim kupaćim kostimom u kojem ćete zablistati na plaži, onda je vrijeme da se počastite jednim od popularnih modela s neodoljivim leopard uzorkom. Ovaj bezvremenski klasik neumorno vlada desetljećima, doduše na nekim drugim odjevnim komadima, no ove je sezone ovaj životinjski print postao 'must have' i na plaži. Bikiniji i jednodjelni kupaći kostimi s leopard uzorkom toliko su popularni da ih je gotovo nemoguće izbjeći na društvenim mrežama, a pogotovo Instagramu koji puca po šavovima od fotografija poznatih ljepotica na plaži. Bacite li pogled na profile nekih od najpoznatijih trendseterica današnjice, primijetit ćete da se sve do jedne ovog ljeta kupaju u badiću s leopard uzorkom.