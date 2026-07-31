OSVAJAJU ENERGIJOM

Pravi su izvor pozitivne energije: Ovi horoskopski znakovi lako popravljaju raspoloženje drugima

P. H.

31.07.2026 u 16:27

tportal
Izvor: Magnific / Autor: Magnific
Bionic
Reading
Dodajte tportal.hr u omiljene izvore
Dodajte tportal.hr u omiljene izvore

Postoje osobe čija se pozitivna energija jednostavno ne može ne primijetiti. Gdje god se pojave, unose vedrinu, podižu raspoloženje i svojim pristupom životu podsjećaju druge da uvijek postoji razlog za osmijeh

Neki ljudi jednostavno imaju sposobnost unijeti vedrinu u prostoriju čim se pojave. Njihov osmijeh, optimizam i način na koji pristupaju životu često djeluju poput malog podsjetnika da i u stresnim trenucima postoji razlog za dobro raspoloženje.

vezane vijesti

Iako svatko može širiti pozitivnu energiju na svoj način, pripadnici ovih horoskopskih znakova posebno se ističu sposobnošću da oraspolože ljude oko sebe.

Lav

Lavovi su poznati po svojoj toploj i energičnoj osobnosti. Vole okupljati ljude oko sebe, stvarati ugodnu atmosferu i svojim entuzijazmom potaknuti druge da se osjećaju bolje.

Njihova prirodna vedrina i samopouzdanje često djeluju zarazno, pa nije neobično da upravo oni budu osobe koje će nasmijati društvo ili ohrabriti nekoga tko prolazi kroz težak period. Iza njihove potrebe da budu u središtu pažnje često se krije iskrena želja da unesu dobro raspoloženje među ljude.

Pogledaj detaljni horoskop

Strijelac

Strijelci su pravi optimisti Zodijaka i gotovo uvijek pokušavaju pronaći nešto pozitivno u svakoj situaciji. Njihov smisao za humor, spontanost i otvoren pogled na život čine ih odličnim društvom.

Često će biti oni koji će ponuditi ohrabrujuću riječ ili podsjetiti druge da ne shvaćaju sve probleme previše ozbiljno. Njihova energija posebno dolazi do izražaja u trenucima kada je drugima potrebna motivacija i malo vedrine.

Britney Spears
  • Britney Spears
  • Britney Spears
  • Britney Spears
  • Britney Spears
Britney Spears je Strijelac, rođena je 2. prosinca 1981. Izvor: EPA / Autor: NINA PROMMER

Blizanci

Blizanci lako popravljaju raspoloženje zahvaljujući svojoj komunikativnosti i sposobnosti da gotovo svaku situaciju učine zanimljivijom. Njihove dosjetke, priče i vedar pristup često unesu živost u društvo.

Osim toga, vrlo dobro čitaju ljude oko sebe pa znaju kada je nekome potreban razgovor, smijeh ili jednostavno malo pažnje. Njihova znatiželja i razigranost pomažu im da uvijek pronađu način za stvaranje pozitivne atmosfere.

Chris Evans
  • Chris Evans
  • Chris Evans
  • Chris Evans
  • Chris Evans
  • Chris Evans
    +7
Chris Evans je Blizanac, rođen je 13. lipnja 1981. Izvor: Profimedia / Autor: James Veysey / Shutterstock Editorial / Profimedia

Vaga

Vage prirodno teže skladu i ugodnim odnosima, zbog čega često paze na raspoloženje ljudi oko sebe. Njihova ljubaznost, smirenost i sposobnost da pronađu prave riječi čine ih osobama kojima se drugi rado povjeravaju.

Ne vole sukobe i često će pokušati unijeti mir i optimizam kada situacija postane napeta. Njihova pozitivna energija dolazi iz iskrene želje da se ljudi oko njih osjećaju prihvaćeno i zadovoljno.

Kate Winslet
  • Kate Winslet
  • Kate Winslet
Kate Winslet je Vaga, rođena je 5. listopada 1975. Izvor: Profimedia / Autor: StillMoving.Net for Netflix / Shutterstock Editorial / Profimedia

*kreirano uz pomoć AI-ja

vezane vijesti

preporučujemo

Pogledaj detaljni horoskop

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
OSVAJAJU ENERGIJOM

OSVAJAJU ENERGIJOM

Pravi su izvor pozitivne energije: Ovi horoskopski znakovi lako popravljaju raspoloženje drugima
PUN POGODAK

PUN POGODAK

Ova Zarina suknja izgleda tako elegantno, a kombinira se sa svime što već imate
TIHA SENZUALNOST

TIHA SENZUALNOST

Kaia Gerber pokazala haljinu koja otkriva puno, a ipak djeluje tako profinjeno

najpopularnije

Još vijesti