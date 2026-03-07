ASTRO PROGNOZA

Dnevni horoskop za 7. ožujka 2026. – što vam zvijezde danas donose

P. H.

07.03.2026 u 00:00

Dnevni horoskop
Dnevni horoskop Izvor: Licencirane fotografije / Autor: Freepik
Dan donosi naglasak na konkretnim odlukama i promjenama u svakodnevici, pa Ovan preuzima više odgovornosti za svoj status, a Bik dobiva priliku poboljšati financijsku sliku. Blizanci uče postavljati granice oko vremena i energije, dok Rak mora jasnije definirati pravila u ključnim odnosima.

Lav se okreće reorganizaciji posla i zdravih navika, a Djevica dobiva vjetar u leđa za kreativne projekte koji mogu prerasti u ozbiljan posao. Vaga rješava praktična pitanja doma i obitelji, dok Strijelac razmišlja kako pametnije rasporediti zaradu i troškove. Jarac dobiva prostor za novi početak i preuzimanje inicijative, a Ribe kroz kontakte i druženja dolaze do ideja koje im otvaraju dugoročnije mogućnosti...

Detaljan dnevni horoskop za sve znakove možete pročitati OVDJE.

