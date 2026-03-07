Dnevni horoskop za 7. ožujka 2026. – što vam zvijezde danas donose

Ribe

Društveni život i kontakti su naglašeni – grupni projekt, sastanak, timski rad ili druženje mogu donijeti novu ideju. Netko iz kruga prijatelja ti može ponuditi konkretnu suradnju ili ti otvoriti vrata prema novoj publici. Dan je dobar za razmišljanje o dugoročnim ciljevima i tome tko ide s tobom dalje, a tko je samo usputna stanica. U ljubavi te privlači osjećaj da zajedno gradite nešto što ima budućnost, ne samo prolaznu kemiju.