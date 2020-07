Volite šminku, ali niste baš vješti s kistovima i ne znate kako se našminkati? Što god uradili, ne možete našminkati oči kao što to rade profesionalci? Vrhunski vizažisti otkrivaju kako se našminkati ovisno o obliku očiju i pritom izvući maksimum

Loša vijest je ta da smo si mi žene život učinile kompliciranijim nego što je mogao biti da po svijetu hodamo bez trunke šminke. No, što je, tu je.

Poznavanje vašeg oblika očiju prvi je korak ka učenju make up majstorija, kako svakodnevnog, tako i večernjeg make up looka. Prilagođavanjem sjenila i olovke za oči obliku očiju definitivno će vam pomoći da poboljšate svoje vještine šminkanja te će vaš make up izgledati puno profesionalnije odrađeno.

Vizažist Daniel Chinchilla koji šminka brojne slavne zvijezde, uključujući Arianu Grande, Emmu Roberts i Oliviju Culpo, te vizažistica Jeannia Robinette otkrivaju kako šminkom izmanipulirati izgled koji želite postići, prikriti nedostatke, prilagoditi je linijama oka i izvući maksimum.