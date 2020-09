[VIDEO] Jessica Alba pokazala je kako nanosi kozmetiku u samo pet minuta

Glumica i osnivačica tvrtke Honest Beauty, Jessica Alba, podijelila je neke kozmetičke trikove i savjete

Jessica Alba i Sofia Vlahos počele su sa sređivanjem obrva, zatim su stavile primer i kremu u boji. Glumica je koristila Everything Primer Matte vlastitog brenda i Clean Corrective With Vitamin C Tinted Moisturizer SPF 30 tvrtke CCC.

Jessica Alba smatra da je zaštita od UV zračenja vrlo korisna za njegu lica. Glumica je za konturiranje koristila Everything Cream Foundation Compact i Luminizing Glow Powder.

Glumica je četkicom i spužvicom izjednačila prijelaze između raznih nijansi kozmetičkih proizvoda i postigla savršen izgled. Sve to u samo pet minuta.

Pogledajte!