Selena Gomez otkrila je tajnu svog prekrasnog tena, a jedan preparat joj je uvijek u kozmetičkoj torbici

Iako je uspješna glazbenica i glumica, a odnedavno i vlasnica vlastite kozmetičke linije Rare Beauty, godinama u svijetu showbusinessa, zvuči nevjerojatno da je tek nedavno proslavila 28. rođendan

Selena Gomez, iako nema još ni 30 godina, iza sebe ima vrlo uspješnu dugogodišnju karijeru u svijetu showbizza. Još kao djevojčica je glumila u Disneyjevoj seriji Wizards of Waverly Place kako bi pomogla svojoj majci Mandy platiti račune.

Zgodna brineta oduvijek je bila veliki radoholičar, a nedavno se baš poput drugih slavnih kolegica, bacila i u beauty svijet te je lansirala svoju kozmetičku liniju pod nazivom Rare Beauty.

U intervjuu za Vogue, Selena je otkrila ponešto o svojoj beauty rutini te načinu na koji njeguje svoj blistavi ten.

'Oduvijek mi je bilo zanimljivo igrati se s make upom i vidjeti tu moć transformacije. To je nešto poput čarolije. Bila sam jako uključena u cijeli proces, jer mi je također toliko stalo do mentalnog zdravlja. Vjerujem da je sve to na neki način dio samopoštovanja, dio vašeg načina kako vidite sebe, kaže Gomez koja je velika zagovornica važnosti brige o mentalnom zdravlju i izgradnji samopoštovanja.