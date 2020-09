Ovo je 10 'najguglanijih' sastojaka za njegu kože u 2020.

Beauty industrija ne miruje i stalno je potrazi za novim čudotvornim tvarima kako bi naša koža zablistala novim sjajem

Isprobajte: Kora Organics Vitamin C Serum; Paula’s Choice C15 Super Booster; Honest Beauty Vitamin C Radiance Serum.

Snažan antioksidans (koji brani kožu od vanjskih utjecaja, poput onečišćenja), vitamin C također pomaže pojačati proizvodnju kolagena, posvjetljuje i ujednačava i zaglađuje tonus kože. Nanesite ga ujutro i navečer nakon čišćenja kože.

Vitamin C

Od smanjivanja sitnih bora i suženja pora do smanjenja akni i poboljšanja teksture, retinol (ili vitamin A) potiče promet stanica i proizvodnju kolagena i glavni je sastojak ako želite vidjeti uočljivu razliku na svojoj koži. Počnite s malim postotkom jer ga koža u početku teško podnosi: nanesite ga noću i nosite SPF svaki dan kako biste zaštitili kožu.

Salicilna kiselina je najbolji saveznik lijepe kože ukoliko muku mučite s aknama. Beta-hidroksi kiselina prodire u pore i ljušti kožu, otapajući mrtve stanice kože začepljujuće pore i uklanjajući sve od mitesera do već upaljenih mjesta.

Isprobajte: Caudalie Reservatrol Lift Instant Firming Serum; Biossance 100% Squalane Oil; Summer Fridays CC Me Serum.

Isprobajte: Trilogy Hyaluronic Acid Booster Treatment; 111 Skin Hyaluronic Acid Aqua Booster; The Ordinary Hyaluronic Acid 2% + B5.

Bogato masnim kiselinama i vitaminom E, ricinusovo ulje smanjuje upalne procese, vlaži i potiče rast kose. Koristi se i u njezi kože, ali najbolje je da ga izbjegava svatko tko ima problematičnu kožu. No čini čuda za ljepotu kose.

Benzoil peroksid

Ovo je još jedan sastojak za sve one koji su skloni aknama. Benzoil peroksid je antiseptički sastojak koji ubija bakterije koje uzrokuju upale na koži. To može dovesti do isušivanja, crvenila i ljuštenja, stoga svakako neka vaš beauty ritual njege kože sadržava i hidratantnu kremu.

Isprobajte: Acnecide Gel Spot Treatment Benzoyl Peroxide; mostly prescription only.

Vještičja lijeska

Ekstrakt biljke, koji je ima protuupalna i protuvirusna svojstva, već se dugo koristi u proizvodima poput tonera za sužavanje pora i uklanjanje crvenila. Međutim, osjetiljiva koža može se dodatno isušiti stoga oprezno s količinama.

Isprobajte: Alya Skin Australian Pink Clay Mask; Murad Clarifying Toner.

Niacinamid

Ovo je sredstvo koje ima blagotvorna svojstva: pomaže smanjiti pore, hidratizira, štiti i poboljšava ten.

Isprobajte: Wishful Honey Balm Jelly Moisturiser; Charlotte Tilbury Magic Serum Crystal Elixir; Glossier Super Pure Niacinamide + Zinc Serum.

Ceramidi

Kako biste ojačali kožnu barijeru uključite ceramide u svoju beauty rutinu. Pomažu stvaranju glatke, čvrste i njegovane kože, a tenu daju zdrav sjaj.

Isprobajte: Sunday Riley Ice Ceramide Moisturising Cream; Wildsmith Ceramide Lipid Repair Balm; CeraVe Facial Moisturising Lotion.