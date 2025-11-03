ASTRO PROGNOZA

Veliki tjedni horoskop: Bikovi pregovaraju o povišici, a Jarčevi konačno dobivaju priznanje

P. H.

03.11.2025 u 06:00

tportal
Izvor: Freepik / Autor: Freepik
Bionic
Reading

Lavovi privlače pozornost gdje god se pojave, dok Bikovi imaju priliku pregovarati o boljem honoraru ili promaknuću. Rakovi jačaju intimnost u odnosima, a Škorpioni stoje pred mogućom transformacijom na poslovnom planu

Ovnove početak studenog poziva na iskrene razgovore koji će učvrstiti njihove veze. Partneri koji prolaze kroz turbulentno razdoblje naći će zajednički jezik i razumijevanje. Profesionalne ambicije dolaze im u prvi plan, a sredina tjedna donosi važan sastanak ili prezentaciju gdje će moći pokazati svoje sposobnosti.

Pogledaj detaljni horoskop

Što zvijezde donose Ovnovima na zdravstvenom, ljubavnom i poslovnom planu, detaljnije možete pročitati ovdje.

Sarah Jessica Parker
  • Sarah Jessica Parker
  • Sarah Jessica Parker
  • Sarah Jessica Parker
  • Sarah Jessica Parker
Sarah Jessica Parker je Ovan, rođena je 25. ožujka 1965. Izvor: EPA / Autor: SARAH YENESEL

Bikovi će ovog tjedna uživati u toplini i privrženosti u odnosima, a planiranje budućnosti bit će u žarištu pozornosti. Financijska pitanja postaju prioritet, a imat će priliku pregovarati o boljem honoraru ili promaknuću. Početak tjedna povoljan je za potpisivanje ugovora ili započinjanje novih poslovnih odnosa.

Što zvijezde donose Bikovima na zdravstvenom, ljubavnom i poslovnom planu, detaljnije možete pročitati ovdje.

Melania Trump
  • Melania Trump
  • Melania Trump
  • Melania Trump
  • Melania Trump
  • Melania Trump
Melania Trump je Bik, rođena je 26. travnja 1970 Izvor: EPA / Autor: Graeme Sloan / POOL

Blizancima društveni život cvjeta, što može donijeti romantične prilike za samce. Oni u vezama mogli bi osjetiti potrebu za više slobode i individualnog prostora, o čemu je važno razgovarati s partnerom. Komunikacijske vještine su im na vrhuncu, što će pomoći u pregovorima i prezentacijama.

Što zvijezde donose Blizancima na zdravstvenom, ljubavnom i poslovnom planu, detaljnije možete pročitati ovdje.

Angelina Jolie
  • Angelina Jolie
  • Angelina Jolie
  • Angelina Jolie
  • Angelina Jolie
  • Angelina Jolie
Angelina Jolie je Blizanac, rođena je 4. lipnja 1975. Izvor: EPA / Autor: FABIO FRUSTACI

Rakove karakterizira emotivna dubina koju unose u odnose, a bit će cijenjena od strane partnera. Sredina tjedna donosi im romantične trenutke koje će dugo pamtiti. Njihova sposobnost da stvore harmonično radno okruženje neće ostati nezapažena, a moguća je pohvala od nadređenog.

Što zvijezde donose Rakovima na zdravstvenom, ljubavnom i poslovnom planu, detaljnije možete pročitati ovdje.

Selena Gomez i Benny Blanco
  • Selena Gomez
  • Selena Gomez
  • Selena Gomez i Benny Blanco
  • Selena Gomez i Benny Blanco
Selena Gomez je Rak, rođena je 22. srpnja 1992. Izvor: EPA / Autor: ALLISON DINNER

Lavove ovog tjedna obilježava strast i romantika koja dominira njihovim životom. Samci privlače pozornost gdje god se pojave, a flert iz prošlosti mogao bi se ponovno javiti. Njihova kreativnost je na visokoj razini, što im omogućava da riješe probleme na originalan način.

Što zvijezde donose Lavovima na zdravstvenom, ljubavnom i poslovnom planu, detaljnije možete pročitati ovdje.

Jennifer Lawrence
  • Jennifer Lawrence
  • Jennifer Lawrence
  • Jennifer Lawrence
  • Jennifer Lawrence
  • Jennifer Lawrence
    +3
Jennifer Lawrence je Lav, rođena je 15. kolovoza 1990. Izvor: EPA / Autor: ETTORE FERRARI

Djevice će svojim praktičnim pristupom ljubavi donijeti stabilnost u odnosima. Razgovori o zajedničkoj budućnosti, financijama ili življenju bit će produktivni. Njihova preciznost i pažnja prema detaljima bit će ključni za uspjeh važnog projekta, a kolege se oslanjaju na njih.

Što zvijezde donose Djevicama na zdravstvenom, ljubavnom i poslovnom planu, detaljnije možete pročitati ovdje.

Kraljica Letizia
  • Kraljica Letizia
  • Kraljica Letizia
  • Kraljica Letizia
  • Kraljica Letizia
Kraljica Letizia je Djevica, rođena je 15. rujna 1972. Izvor: Ostale fotografije / Autor: FERNANDO VILLAR

Vage potiče potreba za harmonijom i ravnotežom u vezi da ulože trud u odnos. Samci bi mogli biti privučeni osobom koja dijeli njihovu ljubav prema umjetnosti ili kulturi. Diplomatski talenti bit će im od koristi u rješavanju poslovnih konflikata gdje će djelovati kao posrednici.

Što zvijezde donose Vagama na zdravstvenom, ljubavnom i poslovnom planu, detaljnije možete pročitati ovdje.

Naomi Watts
  • Naomi Watts
  • Naomi Watts
  • Naomi Watts
  • Naomi Watts
Naomi Watts je Vaga, rođena je 28. rujna 1968. Izvor: EPA / Autor: ALLISON DINNER

Škorpione karakteriziraju intenzivne emocije, a strast u vezi dostiže vrhunac. Samci imaju magnetsku privlačnost i lako osvajaju srca, ali trebaju biti sigurni što zaista žele. Moguća je transformacija na njihovom poslovnom planu - promjena pozicije ili čak karijere.

Što zvijezde donose Škorpionima na zdravstvenom, ljubavnom i poslovnom planu, detaljnije možete pročitati ovdje.

Julia Roberts
  • Julia Roberts
  • Julia Roberts
  • Julia Roberts
  • Julia Roberts
Julia Roberts je Škorpion, rođena je 28. listopada 1967. Izvor: EPA / Autor: Tolga Akmen

Strijelce potiče potreba za slobodom i avanturom na razgovor s partnerom o zajedničkim željama. Samci imaju priliku upoznati nekoga tijekom putovanja ili na mjestu gdje se najmanje nadaju. Mogli bi dobiti priliku za međunarodnu suradnju ili poslovanje s inozemstvom.

Što zvijezde donose Strijelcima na zdravstvenom, ljubavnom i poslovnom planu, detaljnije možete pročitati ovdje.

Taylor Swift i Travis Kelce
  • Taylor Swift i Travis Kelce
  • Taylor Swift i Travis Kelce
  • Taylor Swift i Travis Kelce
Taylor Swift je Strijelac, rođena je 13. prosinca 1989. Izvor: EPA / Autor: JOHN G. MABANGLO

Jarčeve karakterizira ozbiljnost u pristupu odnosima koja donosi stabilnost, ali partner možda traži više spontanosti. Samci bi mogli upoznati osobu kroz posao ili profesionalne krugove. Tjedan je izuzetno produktivan za ostvarivanje njihovih poslovnih ciljeva, a trud će biti nagrađen kroz promaknuće ili priznanje.

Što zvijezde donose Jarcima na zdravstvenom, ljubavnom i poslovnom planu, detaljnije možete pročitati ovdje.

Carla Bruni
  • Carla Bruni
  • Carla Bruni
  • Carla Bruni
  • Carla Bruni
Carla Bruni je Jarac, rođena je 23. prosinca 1967. Izvor: EPA / Autor: Mohammed Badra

Vodenjacima je potrebna intelektualna stimulacija u vezi, a razgovori s partnerom bit će duboki i smisleni. Prijateljstvo bi moglo preći u romantičnu vezu ako oboje to žele. Njihove inovativne ideje privlače pozornost, a mogli bi biti pozvani da sudjeluju u kreativnom projektu.

Što zvijezde donose Vodenjacima na zdravstvenom, ljubavnom i poslovnom planu, detaljnije možete pročitati ovdje.

Amal Clooney
  • Amal Clooney
  • Amal Clooney
  • Amal Clooney
  • Amal Clooney
Amal Clooney je Vodenjak, rođena je 3. veljače 1978. Izvor: EPA / Autor: Tolga Akmen

Ribe će vidjeti kako romantične maštarije postaju stvarnost ovog tjedna. Emocionalna povezanost s partnerom produbljuje se kroz zajedničke duhovne ili kreativne aktivnosti. Kreativni projekti donose im zadovoljstvo i mogući financijski uspjeh, a njihova intuicija vodi ih prema pravim odlukama.

Što zvijezde donose Ribama na zdravstvenom, ljubavnom i poslovnom planu, detaljnije možete pročitati ovdje.

Olivia Dean
  • Olivia Dean
  • Olivia Dean
  • Olivia Dean
  • Olivia Dean
  • Olivia Dean
    +6
Olivia Dean je Riba, rođena je 14. ožujka 1999. Izvor: EPA / Autor: CYRIL ZINGARO

vezane vijesti

Solari i baterije donose prekretnicu od 2026

Nova energetska era: Solari i baterije donose prekretnicu od 2026.

 Zašto Hrvati ne štede energiju, iako to žele – odgovor nije jednostavan

Zašto Hrvati ne štede energiju, iako to žele – odgovor nije jednostavan

 Ugasiti svjetlo nije dovoljno – evo što uzrokuje veće račune u kućanstvu

Ugasiti svjetlo nije dovoljno – evo što uzrokuje veće račune u kućanstvu

preporučujemo

Pogledaj detaljni horoskop

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
KRALJEVSKA ELEGANCIJA

KRALJEVSKA ELEGANCIJA

Sanja Musić Milanović ima oko za najbolje haljine: Ovaj model odjenula bi i Kate Middleton
JESENSKI HIT

JESENSKI HIT

Ove hlače izdužuju noge i kao stvorene su za čizme
TOP 7

TOP 7

Najljepše haljine za jesenska vjenčanja stižu iz Zare, a možete ih kupiti već za 29 eura

najpopularnije

Još vijesti