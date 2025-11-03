Veliki tjedni horoskop: Bikovi pregovaraju o povišici, a Jarčevi konačno dobivaju priznanje

Lavovi privlače pozornost gdje god se pojave, dok Bikovi imaju priliku pregovarati o boljem honoraru ili promaknuću. Rakovi jačaju intimnost u odnosima, a Škorpioni stoje pred mogućom transformacijom na poslovnom planu

Ovnove početak studenog poziva na iskrene razgovore koji će učvrstiti njihove veze. Partneri koji prolaze kroz turbulentno razdoblje naći će zajednički jezik i razumijevanje. Profesionalne ambicije dolaze im u prvi plan, a sredina tjedna donosi važan sastanak ili prezentaciju gdje će moći pokazati svoje sposobnosti.

Ovan Nedjelja donosi potrebu da usporite tempo i posvetite se sebi. Energija koju nosite cijeli tjedan traži obnovu. U ljubavi sitne zamjerke trebaju ostati neizrečene - danas nije dan za prepirke. Poslovne obaveze ostavite za ponedjeljak. Druženje s obitelji ili stara hobi aktivnost vraća vam osmijeh. Pripazite na probavni sustav i jedite lakše obroke.



Bik Želja za materijalnim sigurnostima mogla bi vas natjerati na preispitivanje budžeta. Nešto što kupite danas moglo bi se pokazati kao dugoročna vrijedna investicija. U ljubavi pokazujete stabilnost koja partnera umiruje. Samci bi mogli primijetiti da ih netko tiho promatra. Posvetite popodne aktivnosti koja uključuje prirodu ili vrt. Vrat i ramena trebaju istezanje.

Blizanci

Komunikacija ide iznimno glatko, što je rijedak luksuz za vas. Razgovori s različitim ljudima obogaćuju vam dan novim perspektivama. Ljubavno, verbalna spretnost će vas odvesti dalje nego što mislite. Samci, počnite prvi jer netko čeka vaš signal. Popodne rezervirajte za čitanje ili učenje jezika. Nervni sustav traži smirivanje - izbjegavajte kofein navečer.

Rak Emotivna ravnoteža koju osjećate posljedica je unutarnjeg rada koji ste obavili. Obitelj vam treba više nego obično - netko se oslanja na vašu mudrost. Partner cijeni kako ste prisutni kada ga slušate. Samci bi mogli osjetiti nostalgiju prema nekome iz prošlosti. Kuhanje omiljenog jela bit će terapeutsko. Pazite na količinu soli u prehrani.

Lav Scenski podij života poziva vas, ali danas dopustite drugima da sjaje. Vaša velikodušnost neće ostati nezapažena. U ljubavi ego treba stati u stranu kako bi intimnost procvjetala. Samci privlače pažnju bez napora, ali budite sigurni tko zaslužuje vašu pozornost. Kreativni projekt čeka da ga oživite. Srčani ritam je uredan, ali izbjegavajte pretjerano začinjenu hranu.



Djevica Perfekcionizam koji inače nosite kao oklop danas možete skinuti. Nered oko vas neće izazvati anksioznost. U ljubavi opuštena verzija vas mnogo je privlačnija partneru. Samci bi trebali izaći iz zone komfora i prihvatiti spontani plan. Administrativne obveze mogu pričekati. Crijeva su osjetljiva - probiotici bi pomogli.

Vaga Estetika koju cijenite danas se manifestira kroz uređenje prostora ili osobni stil. Umjetnost ili glazba donose inspiraciju koju tražite. Emotivno, balans između davanja i primanja konačno je postignut. Samci bi mogli sresti nekoga na društvenom događaju ili izložbi. Diplomatske vještine trebaju odmor - ne morate biti posrednik. Bubrezi traže više vode.



Škorpion Intenzitet koji zračite danas je magnetski, ali može i odbijati one koji su nesigurni. Birajte pažljivo s kim dijelite svoju energiju. U ljubavi dubina razgovora prevladava nad površnošću. Samci ne trebaju loviti - plijen dolazi sam. Istražite temu koja vas dugo zanima. Detoksikacija tijela kroz ishranu bila bi korisna.

Strijelac

Avanturistički duh traži izlaz, makar kroz mentalno putovanje. Dokumentarac o dalekim destinacijama ili knjiga o kulturi mogla bi zadovoljiti taj glad. Ljubavno, potreba za slobodom ne znači nedostatak predanosti. Partner to razumije. Samci, stranac bi mogao privuć vašu pozornost. Filozofska rasprava nasladit će vam dušu. Bedra trebaju rastezanje.

Jarac Ambicija spava dok odgovornost bdije. Danas je u redu biti produktivan i u odmoru. Lista obveza može pričekati. U ljubavi pokažite vulnerabilnost koju inače skrivate - partner to cijeni. Samci bi mogli upoznati nekoga kroz posao ili strukturirano okruženje. Osoba od autoriteta daje vam blagoslov. Zglobovi trebaju pažnju - kalcij je važan.



Vodenjak Individualnost koju gajite danas dolazi do punog izražaja. Ne prilagođavajte se tuđim očekivanjima. U ljubavi netipičan pristup osvaja osobu koja vas zanima. Samci, budite autentični - prava osoba će vas voljeti takvima kakvi jeste. Tehnološka novost ili aplikacija olakšava vam dan. Prijateljstvo se produbljuje kroz iskren razgovor. Cirkulacija traži kretanje.

Ribe Maštovitost prevladava nad racionalnošću, ali to je vaša snaga. Vjerujte vizijama koje primite. Umjetničko izražavanje donosi katarzu koju tražite. U ljubavi empatija koju pokazujete gradi most prema partnerovom srcu. Samci bi mogli sanjati osobu prije nego je upoznaju. Meditacija ili joga pomažu da ostanete uzemljeni. Stopala zaslužuju masažu i njegu.

Pogledaj detaljni horoskop

Što zvijezde donose Ovnovima na zdravstvenom, ljubavnom i poslovnom planu, detaljnije možete pročitati ovdje.

Sarah Jessica Parker je Ovan, rođena je 25. ožujka 1965. Izvor: EPA / Autor: SARAH YENESEL





Sarah Jessica Parker je Ovan, rođena je 25. ožujka 1965. Izvor: EPA / Autor: SARAH YENESEL

Bikovi će ovog tjedna uživati u toplini i privrženosti u odnosima, a planiranje budućnosti bit će u žarištu pozornosti. Financijska pitanja postaju prioritet, a imat će priliku pregovarati o boljem honoraru ili promaknuću. Početak tjedna povoljan je za potpisivanje ugovora ili započinjanje novih poslovnih odnosa. Što zvijezde donose Bikovima na zdravstvenom, ljubavnom i poslovnom planu, detaljnije možete pročitati ovdje.

Melania Trump je Bik, rođena je 26. travnja 1970 Izvor: EPA / Autor: Graeme Sloan / POOL







Melania Trump je Bik, rođena je 26. travnja 1970 Izvor: EPA / Autor: Graeme Sloan / POOL

Blizancima društveni život cvjeta, što može donijeti romantične prilike za samce. Oni u vezama mogli bi osjetiti potrebu za više slobode i individualnog prostora, o čemu je važno razgovarati s partnerom. Komunikacijske vještine su im na vrhuncu, što će pomoći u pregovorima i prezentacijama. Što zvijezde donose Blizancima na zdravstvenom, ljubavnom i poslovnom planu, detaljnije možete pročitati ovdje.

Angelina Jolie je Blizanac, rođena je 4. lipnja 1975. Izvor: EPA / Autor: FABIO FRUSTACI







Angelina Jolie je Blizanac, rođena je 4. lipnja 1975. Izvor: EPA / Autor: FABIO FRUSTACI

Rakove karakterizira emotivna dubina koju unose u odnose, a bit će cijenjena od strane partnera. Sredina tjedna donosi im romantične trenutke koje će dugo pamtiti. Njihova sposobnost da stvore harmonično radno okruženje neće ostati nezapažena, a moguća je pohvala od nadređenog. Što zvijezde donose Rakovima na zdravstvenom, ljubavnom i poslovnom planu, detaljnije možete pročitati ovdje.

Selena Gomez je Rak, rođena je 22. srpnja 1992. Izvor: EPA / Autor: ALLISON DINNER





Selena Gomez je Rak, rođena je 22. srpnja 1992. Izvor: EPA / Autor: ALLISON DINNER

Lavove ovog tjedna obilježava strast i romantika koja dominira njihovim životom. Samci privlače pozornost gdje god se pojave, a flert iz prošlosti mogao bi se ponovno javiti. Njihova kreativnost je na visokoj razini, što im omogućava da riješe probleme na originalan način. Što zvijezde donose Lavovima na zdravstvenom, ljubavnom i poslovnom planu, detaljnije možete pročitati ovdje.

Jennifer Lawrence je Lav, rođena je 15. kolovoza 1990. Izvor: EPA / Autor: ETTORE FERRARI







+3 Jennifer Lawrence je Lav, rođena je 15. kolovoza 1990. Izvor: EPA / Autor: ETTORE FERRARI

Djevice će svojim praktičnim pristupom ljubavi donijeti stabilnost u odnosima. Razgovori o zajedničkoj budućnosti, financijama ili življenju bit će produktivni. Njihova preciznost i pažnja prema detaljima bit će ključni za uspjeh važnog projekta, a kolege se oslanjaju na njih. Što zvijezde donose Djevicama na zdravstvenom, ljubavnom i poslovnom planu, detaljnije možete pročitati ovdje.

Kraljica Letizia je Djevica, rođena je 15. rujna 1972. Izvor: Ostale fotografije / Autor: FERNANDO VILLAR





Kraljica Letizia je Djevica, rođena je 15. rujna 1972. Izvor: Ostale fotografije / Autor: FERNANDO VILLAR

Vage potiče potreba za harmonijom i ravnotežom u vezi da ulože trud u odnos. Samci bi mogli biti privučeni osobom koja dijeli njihovu ljubav prema umjetnosti ili kulturi. Diplomatski talenti bit će im od koristi u rješavanju poslovnih konflikata gdje će djelovati kao posrednici. Što zvijezde donose Vagama na zdravstvenom, ljubavnom i poslovnom planu, detaljnije možete pročitati ovdje.

Naomi Watts je Vaga, rođena je 28. rujna 1968. Izvor: EPA / Autor: ALLISON DINNER





Naomi Watts je Vaga, rođena je 28. rujna 1968. Izvor: EPA / Autor: ALLISON DINNER

Škorpione karakteriziraju intenzivne emocije, a strast u vezi dostiže vrhunac. Samci imaju magnetsku privlačnost i lako osvajaju srca, ali trebaju biti sigurni što zaista žele. Moguća je transformacija na njihovom poslovnom planu - promjena pozicije ili čak karijere. Što zvijezde donose Škorpionima na zdravstvenom, ljubavnom i poslovnom planu, detaljnije možete pročitati ovdje.

Julia Roberts je Škorpion, rođena je 28. listopada 1967. Izvor: EPA / Autor: Tolga Akmen





Julia Roberts je Škorpion, rođena je 28. listopada 1967. Izvor: EPA / Autor: Tolga Akmen

Strijelce potiče potreba za slobodom i avanturom na razgovor s partnerom o zajedničkim željama. Samci imaju priliku upoznati nekoga tijekom putovanja ili na mjestu gdje se najmanje nadaju. Mogli bi dobiti priliku za međunarodnu suradnju ili poslovanje s inozemstvom. Što zvijezde donose Strijelcima na zdravstvenom, ljubavnom i poslovnom planu, detaljnije možete pročitati ovdje.

Taylor Swift je Strijelac, rođena je 13. prosinca 1989. Izvor: EPA / Autor: JOHN G. MABANGLO



Taylor Swift je Strijelac, rođena je 13. prosinca 1989. Izvor: EPA / Autor: JOHN G. MABANGLO

Jarčeve karakterizira ozbiljnost u pristupu odnosima koja donosi stabilnost, ali partner možda traži više spontanosti. Samci bi mogli upoznati osobu kroz posao ili profesionalne krugove. Tjedan je izuzetno produktivan za ostvarivanje njihovih poslovnih ciljeva, a trud će biti nagrađen kroz promaknuće ili priznanje. Što zvijezde donose Jarcima na zdravstvenom, ljubavnom i poslovnom planu, detaljnije možete pročitati ovdje.

Carla Bruni je Jarac, rođena je 23. prosinca 1967. Izvor: EPA / Autor: Mohammed Badra





Carla Bruni je Jarac, rođena je 23. prosinca 1967. Izvor: EPA / Autor: Mohammed Badra

Vodenjacima je potrebna intelektualna stimulacija u vezi, a razgovori s partnerom bit će duboki i smisleni. Prijateljstvo bi moglo preći u romantičnu vezu ako oboje to žele. Njihove inovativne ideje privlače pozornost, a mogli bi biti pozvani da sudjeluju u kreativnom projektu. Što zvijezde donose Vodenjacima na zdravstvenom, ljubavnom i poslovnom planu, detaljnije možete pročitati ovdje.

Amal Clooney je Vodenjak, rođena je 3. veljače 1978. Izvor: EPA / Autor: Tolga Akmen





Amal Clooney je Vodenjak, rođena je 3. veljače 1978. Izvor: EPA / Autor: Tolga Akmen

Ribe će vidjeti kako romantične maštarije postaju stvarnost ovog tjedna. Emocionalna povezanost s partnerom produbljuje se kroz zajedničke duhovne ili kreativne aktivnosti. Kreativni projekti donose im zadovoljstvo i mogući financijski uspjeh, a njihova intuicija vodi ih prema pravim odlukama. Što zvijezde donose Ribama na zdravstvenom, ljubavnom i poslovnom planu, detaljnije možete pročitati ovdje.