Velika promjena looka Jeffa Bezosa: Novi imidž nikome nije promaknuo

Jeff Bezos odlučio je osvježiti svoj imidž - i to nije prošlo nezapaženo. Na Paris Haute Couture tjednu mode, u sklopu Schiaparellijeve revije, milijarder je pokazao novu verziju sebe s gustom, uredno podrezananom bradom koja dodaje ozbiljnost i sofisticiranost njegovom izgledu.

Njegov outfit bio je jednako upečatljiv: potpuno crni sako i hlače, sjajne patentirane čizme i tonirane sunčane naočale. Minimalistički i poliran, look je kombinirao klasičnu eleganciju s modernim detaljima, pokazujući kako čak i jednostavan crni sako može biti statement komad.

Brada i sunčane naočale dodatno su naglasili odvažnost izdanja, a s time se uskladila i njegova supruga koja je birala efektne modne komade u crvenoj boji. dok je korak po korak plijenio poglede okupljenih u prvom redu.

Lauren Sánchez Bezos odabrala je dramatičan kontrast. Bivša novinarka odabrala je strukturirani sako sa zaobljenim džepovima, koji je nosila preko uskog topa, i to u paru s pencil suknjom iste nijanse. Monokromatski look zaokružile su šiljate crvene salonke od antilopa.