Upoznajte Danijelu Tomić, Zagrepčanku koja poučava roditelje kako masirati bebu i tako stvoriti osjećaj ugode i pripadanja

Nježan dodir prvi je jezik koji beba razumije, jezik kojim se izražava ljubav. Masirati svoje dijete mogu mama ili tata, a kako to činiti, može ih naučiti Danijela Tomić, instruktorica masaže za bebe i razvojnog shiatsua, shiatsu praktičarka te stručnjakinja za odgoj i razvoj djece rane i predškolske dobi prema pedagogiji Rudolfa Steinera

Baby Bloom priča Danijele Tomić počela se buditi i razvijati kada je shvatila da sinergija njezina obrazovanja, edukacije i dugogodišnjeg iskustva može pomoći roditeljima u prvim tjednima, prvim mjesecima života s bebom. Htjela ih je osnažiti dajući im konkretne alate - vještine, uvide i znanja - kojima bi bebi olakšali prilagodbu na novo okruženje tako da razviju i prodube povezanost s njom, budu sigurni u prepoznavanju bebinih znakova te joj daju pravilne poticaje za razvoj.

'Porod i dolazak bebe snažno je iskustvo koje mijenja ženu, njezinog partnera, njihov dosadašnji način života; to je period koji je u isto vrijeme i prekrasan i vrlo izazovan. A prvi mjeseci također su vrlo izazovni za bebu. Ona je devet mjeseci bila u sigurnosti, toplini, ni žedna ni gladna, u nekom općem stanju ugode. Porodom nastupaju mnogi izazovi, nove fizičke senzacije na koje se ona treba postepeno prilagoditi', uvodi nas u priču Danijela, instruktorica masaže beba koja u Apolon centru vodi radionice namijenjene novopečenim mamama.

Objašnjava da je osjećaj koji bebica doživljava nakon što se rodi često suprotan od ugode koju je doživljavala u maternici - što zbog preplavljenosti dojmovima iz okoline i njezinog nezrelog živčanog sustava, što zbog neprepoznavanja ili nepravovremenog zadovoljenja njezinih potreba. 'Stanje ugode ili neugode direktno utječe na njezino poimanje sebe i svijeta oko sebe: 'Aha, ovdje je netko tko reagira i zadovoljava moje potrebe; svijet je sigurno lijepo mjesto za život', kaže Danijela.

Ističe da je 'taktilna stimulacija' ono je za čime beba žudi i ključ je njezinog osjećaja ugode i cjelokupnog razvoja u prvoj godini života. Znajući sve to, krenula je u razvijanje koncepta za podršku roditeljima i tako osmislila holističke usluge koje educiraju roditelje u tom smjeru i osnažuju ih. 'Razvojni shiatsu, masaža za bebe i ritual povezivanja moje su primarne usluge koje pomažu roditeljima u stvaranju preduvjeta za harmoničan i cjelovit razvoj njihove bebe upravo kroz taktilnu stimulaciju i njegujući dodir', kaže nam. Zanimalo nas je gdje je stjecala znanje i naučila to raditi. 'Učila sam direktno od same utemeljiteljice ove tehnike, njemačke fizioterapeutkinje i shiatsu praktičarke koja je, sa svojim suprugom pedijatrom, desetljećima odlazila u Japan te je na samom izvoru učila, upijala i dokumentirala tu prekrasnu istočnjačku mudrost shiatsua. A onda je spojila to drevno znanje Istoka sa zapadnom znanošću o razvoju djeteta i tako stvorila razvojni shiatsu. Budući da sam glavninu svog radnog iskustva gradila upravo radeći s roditeljima, bebama i djecom, u radu sam se susretala s mnogim izazovima roditeljstva, od nesigurnosti u postupanju s bebom, postavljanja granica u odgoju do razvoja nepoželjnih oblika privrženosti, senzornih izazova kod djece i slično', objašnjava.

Dodaje da je, s druge strane, kao shiatsu praktičarka znala da rad na fizičkom tijelu duboko djeluje i na ostale aspekte bića. Objasnila je zašto je dodir važan za bebe. 'Nježan dodir prvi je jezik koji beba razumije, jezik kojim izražavamo ljubav i stvaramo kod bebe osjećaj ugode i pripadanja. Kao i odrastao čovjek, beba ima svoje emocionalne potrebe od prve minute života. Kada promatramo sisavce, vidimo da po rođenju oni uvijek ližu svoje mlade. Razlog za to nije samo čišćenje, već to što je dodir biološki uvjetovan i zapravo je start za život, nužan za opstanak. Dodirom se potiču sustav regulacije temperature, tjelesni regulatori sna i budnosti i svi ostali sustavi koji su poslije rođenja još uvijek prilično nezreli. Taktilnom stimulacijom razvija se i bebin mozak - način na koji je diramo, komuniciramo s njom, naš glas, miris, facijalna ekspresija. Sve te osjetilne dojmove beba integrira u svom mozgu i na taj način uči o svijetu oko sebe. Isto tako, osjetilo dodira je prvo koje se razvija u prenatalnom periodu i znanost danas potvrđuje da beba reagira na dodir još u maternici. U zadnjem mjesecu trudnoće prostor maternice biva sve skučeniji za nju i svako majčino gibanje djeluje poput masaže na bebino tijelo', pojasnila je.

Dodirom se stvara osjećaj ugode u tijelu, stoga Danijela naglašava da ga treba osigurati te on treba biti imperativ u prvim mjesecima života s bebom. 'Tako se formira osjećaj sigurnosti, povjerenja u sebe, u bližnje, u svijet. Tako se počinje stvarati 'sigurna privrženost', toliko važna za cijeli život. Za sve buduće odnose bebe u odrasloj dobi. Da, svjestan dodir je važan', naglasila je. Mnoga djeca su, kaže, danas taktilno hiperosjetljiva, što se može prepoznati već u najranijoj dobi - ne vole nježno milovanje, ne podnose rezanje noktića, pranje kose, smetaju im etikete i različite teksture tkanina na koži i slično. To su za njih preveliki taktilni podražaji koje ne mogu integrirati u svom mozgu. 'Jasan, čvrst shiatsu dodir za takvu je djecu zaista ljekovit i njime možemo postići bolju integraciju taktilnog osjeta u mozgu. To ne znači da će taktilna hiperosjetljivost posve proći, ali dovest će do određenog sazrijevanja i djeci će biti lakše nositi se s time u životu', naglašava i nastavlja:

'Također, shiatsu dodir snažno i pozitivno djeluje na proprioceptivno osjetilo. To je temeljno osjetilo koje nam u svakom trenutku daje informacije o tome gdje je naše tijelo u prostoru. Ako ono nije dovoljno razvijeno, djeca mogu imati problema u vrtićkoj i školskoj dobi. Često ih se karakterizira kao nemirnu, zločestu, a najčešće se radi o nezrelom proprioceptivnom sustavu, odnosno o proprioceptivno hipoosjetljivoj djeci. Razvojnim shiatsuom možemo prevenirati upravo takva odstupanja u senzornoj integraciji, djelujući na tri temeljna osjetila - dodir, proprioceptivno i vestibularno osjetilo - koja su baza za sve kasnije, za pravilan motorički razvoj i za učenje na svim razinama', ističe. Naglasila je također da razvojni shiatsu nije tretman koji terapeut radi s bebom, već roditelj. On ne treba imati nikakva predznanja o shiatsuu, a vještina se brzo usvaja i omogućava mu da svakodnevno radi s bebom kada mu to najviše odgovara i kada je beba najbolje raspoložena. Stimulacija organskih sustava, opuštanje, smanjenje hormona stresa, bolje spavanje i napredovanje, olakšanje bolnih stanja, stvaranje ugode u tijelu te povezivanje s bebom glavne su koristi masaže za bebe.

Od trećeg tjedna bebinog života može se početi s masažom i shiatsuom. Za grupni tečaj mama i beba, na kojem majke osim usvajanja ove vještine dobivaju zajednicu punu podrške i razumijevanja žena koje prolaze kroz isto to, preporučuje sačekati osmi tjedan života jer sve ranije bilo bi previše stimulirajuće za bebe koje inače jako vole masažu. 'Posebno kada im se svakodnevno nudi i kada to postane pravi mali ritual posvećenosti i izražavanja ljubavi između roditelja i bebe. No beba je vođa; uvijek moramo pratiti njezine znakove. Neki od znakova pretjerane stimulacije mogu biti izbjegavanje kontakta očima, štucanje, nemirni udovi, nervoza i naravno plač, tada ćemo stati s masažom i napraviti pauzu. Nastojat ćemo prepoznati o čemu se radi, što nam bebica želi poručiti i namiriti njezinu potrebu, a kada bude spremna, vratit ćemo se masaži. Na tečaju pak mnoge bebe zaspu nakon masaže, što nam bude potvrda da smo je opustili, smanjili joj nivo hormona stresa. A beba koja je opuštena bolje jede, bolje spava i u konačnici bolje napreduje', tvrdi Danijela.

Pitali smo je koliko su Hrvati otvoreni za takve metode, tečajeve/radionice, pa i samu praksu. 'Hrvatska je još uvijek zemlja u kojoj se na masažu i ostale tretmane koji mogu pomoći u osjećaju dobrobiti gleda kao na luksuz što zbog slabije platežne moći, što zbog neznanja o dobrobitima koje ona donosi', smatra. Budući da je jedina praktičarka razvojnog shiatsua u Hrvatskoj, jedan od zadataka joj je širiti svijest o tome među trudnicama i mladim roditeljima. 'U mnogim starim kulturama poput Indije, Japana… mudrost i ljepota dodira prenosila se s majke na kćeri, a tradicija se nastavlja. Bebe u Nepalu masiraju se dva puta dnevno uljem i majčinim mlijekom kako bi se stimulirao njihov imunološki sustav; majke na Fidžiju masiraju bebe kao večernji ritual; masaža je u Velikoj Britaniji uvedena u bolnice kao obavezna rutina za prerano rođene bebe… primjera je mnogo. U mnogim zemljama zapadne Europe majke odabiru upravo tečaj masaže za bebe kao prvi tečaj za poticanje njezinog razvoja', opisala je Danijela.