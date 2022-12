[FOTO] Varaždinka Nikolina Dežmarić Krofak ima genijalan proizvod koji je oduševio mnoge žene, osmislila je hulahupke koje čuvaju zdravlje

Na prvi pogled mogli biste pomisliti da je riječ o kakvom zavodljivom artiklu svjesno plasiranom pred novogodišnje razdoblje veselja. Čak i ako se tako čini, namjera je bila potpuno suprotna. Riječ je o čistoj zaštiti - zdravlja. Dokazano je, a potvrdili su našoj sugovornici i ginekolozi, to da sintetičke hulahupke na ženskim intimnim dijelovima često izazivaju infekcije. Ovaj problem bio je nit vodilja za nastanak ovog dopadljivog artikla iza kojeg stoji Nikolina Dežmarić Krofak. Njezine hulahupke Intimien by Nina izazvale su pravu pomamu kod dama različitih generacija

Hulahupke su oduvijek bile simbol ženske elegancije i zaštita u hladnim danima. Nikolina Dežmarić Krofak zaslužna je za one koje imaju posebno dizajniran i ručno obrađen otvor u intimnom području. Pomogla je tako mnogim ženama koje su se, poput nje same, suočavale s neugodnim rezultatima nošenja sintetičkih hulahupki.

'Sve nas u životu pokrene osobna problematika. Tako je bilo i u mojem slučaju. Nastale su na osobnom iskustvu kad mi je zbog učestalih gljivičnih infekcija liječnica uz ostale preporuke naglasila da svakako jedno vrijeme ne bih trebala nositi hulahupke. Moje prvo pitanje bilo je - kako? Suknje i haljine moji su ključni odjevni predmeti. I tu je krenula avantura. Vraćajući se doma, razmišljala sam: 'Što da učinim? Kako da nosim hulahupke, a da imam toliko važnu prozračnost?' Pala mi je na pamet čisto 'mehanička ideja' - izrezala sam otvore na svojim hulahupkama, ni približno lijepe kao ove sada, i tako ih već osam jeseni, zima i proljeća nosim i testiram. Stvarno funkcionira! Tako je taj mali detalj zaista napravio veliku razliku', kaže nam Nikolina.

Hrvatski proizvod s tradicijom Želja da to podijeli sa ženama bila je ogromna, ali nedostajalo joj je hrabrosti. Polako, strpljivo, nakon osam godina došla je i hrabrost, uz veliku podršku obitelji i prijatelja. 'Imate 'stalan' posao, napredujete u karijeri, razvijate se kao menadžer i imate tu kvazisigurnost. Iz te pozicije teško se odvažiti, skočiti u nepoznato i prepustiti se osjećaju da će sve biti u redu jer vjeruješ u svoju ideju. U srcu znaš da je to - to, ali racio odradi svoje. Zapravo smatram da sam taj put trebala proći i da je došlo baš kad je trebalo. Vrijeme nije bilo baš obećavajuće – covid, kriza, inflacija, sve samo ne baš optimistično vrijeme, no ja sam baš sad napravila taj korak i - vjerujem', zadovoljna je. Proizvod i ime Intimien (dolazi od sinergije dviju riječi, intima i franc. mien, što znači - moja) osmislila je sama, uz 'strog obiteljski žiri'. 'S prijateljicom, grafičkom dizajnericom, Intimien je dobio vizualni identitet i pakiranje. Želja mi je bila da proizvođač bude naš, hrvatski, s tradicijom i kvalitetom – jedina opcija bio je Jadran. 'Izrasla' sam u proizvodnji i znam koliko je bitno imati stručan tim i koliko znanje leži u našim tradicionalnim tvornicama. Krenula sam s prvim uzorcima, i tako, korak po korak, milimetar po milimetar. Uz 93 iskrojena uzorka otvora, birala sam između više od 30 nijansi bež boje dok nisam našla onu pravu, a posebnim pletivom došlo se do svilenog osjećaja. I to je bilo to', ponosna je naša sugovornica.

Zdravlje, održivost i inovativnost Njezina prijateljica, ginekologinja, oduševila se proizvodom te je napisala preporuku i naglasila koliko je važna prozračnost intimnog područja. 'Pisala je i o tome kako neprirodni materijali i uska odjeća utječu na intimno zdravlje žena. Ideja je da promociju samih hulahupki provodimo i kroz ginekološke ordinacije. Tome se posebno radujem jer sam u razgovoru s prijateljicama saznala kakve su im muke zadavale klasične hulahupke u trudnoći', priznaje. Hulahupke Intimien izrađuju se tako u tvornici čarapa Jadran. Prva isporuka bila je promotivna i dostupna na web shopu Intimien. 'Moram priznati da je premašila sva naša očekivanja. Nakon promocije i prezentacije u tjedan dana kompletna narudžba bila je rasprodana. U tom razdoblju radili smo intenzivno na tome da naš proizvod postane dostupan u maloprodaji. S veseljem mogu najaviti da smo od studenog dostupni u 70 trgovina DM-a u Hrvatskoj. Oni nisu bili moj cilj, no izuzetno sam sretna i ponosna što su nas prepoznali i podržali. Veselim se toj suradnji jer dijele, grade i promoviraju, između ostalih, vrijednosti koje su utkane u našu misiju - a to su zdravlje, održivost i inovativnost', ističe.

Njezin dream team Upravo te tri vrijednosti razlog su zbog kojeg joj je želja bila da hulahupke Intimien budu dio te priče. 'Inovativan proizvod, usmjeren na intimno zdravlje žene, s potencijalom zajedničkog projekta odgovornog gospodarenja otpadom, odnosno - potpune iskoristivosti. To je još jedan projekt u samom začetku, a nadam se da ćemo i njega zajedno realizirati. Baš početkom ovog tjedna pokrenuli smo i suradnju s Ivančicom d.d. iz Ivanca. Predivan ženski upravljački tim podržao je projekt ulaska hulahupki Intimien u pet trgovina Froddo, a koje u ponudi, uz dječje cipelice, nude visokokvalitetnu obuću za žene', otkrila je. Pitamo je koliko ljudi broji njezin tim. 'Cijela obitelj – suprug, dvije kćeri i moje prijateljice – to je moj dream team. Iz tog razloga, kada govorim o hulahupkama Intimien, često kažem 'naš'. Svi su se angažirali i kontinuirano su ogromna podrška. Suprug je definitivno bio stup. Ono što je lijepo to je da se pokrenula i ženska energija i podrška, što je predivan osjećaj. Posebno smo zahvalni Ani Rucner jer je s toliko žara, spontano i s oduševljenjem javno podržala projekt', kaže Nikolina.

Kad je riječ o veličinama i bojama, prvu sezonu išli su na bazne modele od 20 DEN-a, crne i bež u veličinama 2/3 i ¾. 'Želja nam je napraviti limitiranu seriju crnih hulahupki s točkicama za Božić. U idućoj godini svakako ćemo ići i s punijim crnim hulahupkama, a napravili bismo i model za trudnice', rekla nam je. Dotakli smo se i najvećih izazova s kojima ste se susretala na putu do uspješne realizacije priče. 'Sam početak, brdo formalnosti, papirologije. Kad ste u sustavu, onda to nekako pokrivate kroz sustav, stručne ljude, odjele... kad krenete sami, tu ste samo vi i brdo birokracije. Ali to je novo, veliko iskustvo, nova škola. Tek smo krenuli i čeka nas dosta izazova oko same promocije, pozicioniranja na tržištu, razvoja te kanala distribucije i samog financiranja', smatra Nikolina. Dok govori, vidi se da istinski uživa u stvaranju, kreativi.

Vječna zaigranost i strast 'Da bi čovjek bio dobar u svom poslu, mora ga, prvo, voljeti, a drugo, posvetiti mu se. Tamo gdje nam je fokus, to raste. Najgore je biti negdje gdje nemaš motivaciju, gdje osjećaš da ne pripadaš i da nisi ti. Svatko od nas ima talent i smisao za nešto i to ne smijemo nikada zataškati u sebi. Vječna zaigranost i strast moj su osnovni lajtmotiv i obrazac. Imala sam tu sreću da sam radila poslove koje sam voljela. To ne znači da su bili laki, bilo je teških vremena, ali osjećala sam da je to moj put. No nakon 20 godina rada u korporacijama odlučila sam da je vrijeme za novi izazov, to vam je kao level u igrici, prijeđete nakon puno igre na drugi nivo i gradite i igrate dalje', tvrdi. Trenutna joj je motivacija oduševljenje sa svih strana u vidu poruka, objava, komentara. Iznenadila se reakcijom žena. 'Čini se kao da su samo čekale ovakav proizvod. Oduševila me rečenica meni nepoznate žene koja je javno napisala: 'Konačno se netko sjetio!' Motiv za dalje ne može biti jači, zar ne?' kazala je.