[FOTO] Upoznajte Margaritu i Jurišu Puratića, supružnike koji izrađuju svijeće vrhunskog dizajna kao savršenu dekoraciju za svačiji dom

Jedan od važnih elemenata doma su dekoracije jer unose u njega određenu dozu topline, romantike i karaktera. A jedna od omiljenih dekoracija mnogima su zasigurno svijeće. One kakve proizvodi bračni par Puratić iz Kastva u okolici Rijeke doslovno ostavljaju bez daha

Proizvodnja je specifična

Doznali smo i kojim se alatima i metodama koriste u tom procesu, koliko je to zahtjevno i na što se posebno mora pripaziti prilikom izrade. 'CAD Software, 3D printer, dekompresijska komora, tradicionalni kiparski alati… Proces je multidisciplinaran te je potrebno savladati pregršt vještina i tehnika - dizajniranje u softveru za 3D, podešavanje strojeva, poznavanje materijala - od silikona, voska do debljine fitilja. Proizvodnja je specifična jer je potrebno puno testiranja prije manifestacije željenog rezultata. Na momente se to može činiti trivijalno, no i najmanja promjena varijable u procesu može utjecati na finalni proizvod te je bitno držati sve pod kontrolom i biti involviran u sve segmente kako bi se zadržale konzistencija i kvaliteta', pojašnjava Juriša.

Kad je riječ o zaduženjima, oboje rade sve, a sve korake u procesu skupa su prošli i naučili. Na pitanje koja svijeća je njima omiljena, a koja kupcima, i što najviše odabiru, kažu da je to Anthis, jedan od njihovih prvih pet modela i jedan od najprodavanijih. 'Prate ga Cyto i Nova. Po reakcijama sa sajmova i društvenih mreža čini nam se da i dva nova modela, Ikigai i Komerobi, osvajaju srca naše publike', ponosni su.