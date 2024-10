U životu Škorpiona sve se vrti oko tajni, strasti i osvete

Vole li vas dat će vam sve, no ako im se zamjerite teško će vam ikada oprostiti. Vanjska značajka po kojoj su prepoznatljivi njihove su izražajne oči, odnosno pogled koji vas skenira i želi vam zaviriti u dušu. Zanima ih sve što se krije ispod površine, dok preziru dobro uvježban nastup površnih i plitkih ljudi. Žele otkriti skrivene tajne i detektiraju one koji govore neistinu ili ih žele obmanuti.

Privlače ih zagonetke i misteriji svih vrsta. Rado istražuju i gaje zanimanje za okultno. Imaju iznimnu snagu volje pa kad nešto odluče teško da će ih išta odvratiti od zacrtanog cilja. Posvete li se nečemu ili nekomu, čine to do kraja, bez zadrške. U bliskim odnosima daju cijele sebe, no budu li izdani ili povrijeđeni, njihova se ljubav pretvara u mržnju i prijezir.