U ovu Zarinu haljinu zaljubit će se zrelije dame: Laska figuri i savršena je za čizme

Zrelije dame često biraju dugačke pletene haljine za jesen jer spajaju udobnost, toplinu i profinjen izgled u jednom komadu odjeće. Takve haljine nježno prate liniju tijela bez nepotrebnog naglašavanja, pružajući osjećaj samopouzdanja i elegancije u svakoj prilici.

Pleteni materijali griju, ali i dišu, što ih čini idealnima za promjenjivo jesensko vrijeme, dok dužina haljine daje dozu sofisticiranosti i lako se kombinira s čizmama ili kaputima . Upravo zato, dugačka pletena haljina postala je sinonim za bezvremenski, ženstven stil koji zrelije žene s lakoćom nose.

Upravo takav komad pronašli smo u Zari , koja je na police stavila prekrasnu maksi haljinu s detaljima koji lijepo oblikuju figuru.

Idealna za visoke čizme

Riječ je o širokoj pletenoj haljini s podignutim ovratnikom i kratkim rukavima, upotpunjenoj remenom od umjetne kože sa zlatnom kopčom. Ova haljina u toploj smeđoj nijansi, trenutno najpopularnijoj boji sezone, osvaja svojom jednostavnošću i sofisticiranošću, a cijena od 35.95 eura čini je još privlačnijom.

Ovaj komad u kombinaciji s visokim čizmama stvara moderan i elegantan look, idealan za dnevne poslovne obveze, ali i večernje izlaske, posebno u spoju s glamuroznim kaputom, dok će kombinirana s bomber jaknom tvoriti neodoljiv mladenački, trendi look.