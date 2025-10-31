TOPLO PLETIVO

U ovu Zarinu haljinu zaljubit će se zrelije dame: Laska figuri i savršena je za čizme

31.10.2025 u 11:05

Zarina pletena haljina s remenom
Zarina pletena haljina s remenom
Na policama Zare pronašli smo trendi smeđu haljinu dugačkog kroja koja je kao stvorena za zrelije dame koje vole nenametljivu eleganciju

Zrelije dame često biraju dugačke pletene haljine za jesen jer spajaju udobnost, toplinu i profinjen izgled u jednom komadu odjeće. Takve haljine nježno prate liniju tijela bez nepotrebnog naglašavanja, pružajući osjećaj samopouzdanja i elegancije u svakoj prilici.

Pleteni materijali griju, ali i dišu, što ih čini idealnima za promjenjivo jesensko vrijeme, dok dužina haljine daje dozu sofisticiranosti i lako se kombinira s čizmama ili kaputima. Upravo zato, dugačka pletena haljina postala je sinonim za bezvremenski, ženstven stil koji zrelije žene s lakoćom nose.

Zarina pletena haljina s remenom

Upravo takav komad pronašli smo u Zari, koja je na police stavila prekrasnu maksi haljinu s detaljima koji lijepo oblikuju figuru.

Zarina pletena haljina s remenom

Idealna za visoke čizme

Riječ je o širokoj pletenoj haljini s podignutim ovratnikom i kratkim rukavima, upotpunjenoj remenom od umjetne kože sa zlatnom kopčom. Ova haljina u toploj smeđoj nijansi, trenutno najpopularnijoj boji sezone, osvaja svojom jednostavnošću i sofisticiranošću, a cijena od 35.95 eura čini je još privlačnijom.

Ovaj komad u kombinaciji s visokim čizmama stvara moderan i elegantan look, idealan za dnevne poslovne obveze, ali i večernje izlaske, posebno u spoju s glamuroznim kaputom, dok će kombinirana s bomber jaknom tvoriti neodoljiv mladenački, trendi look.

