Talijanka plave krvi briljira u savršenoj zimskoj haljini: Oblikuje figuru i odlično skriva trbuščić

Tek nešto više od mjesec i pol nakon rođenja trećeg djeteta, Beatrice Borromeo vratila se na balkon monegaške palače i još jednom potvrdila status jedne od najelegantnijih žena europske aristokracije

Svega mjesec i pol nakon što je rodila svoje treće dijete, Beatrice Borromeo, snaha Caroline od Monaka i supruga Pierrea Casiraghija, vratila se službenim dužnostima, i to u velikom stilu. Pojavila se na balkonu palače povodom Dana državnosti Monaka, jednog od najvažnijih datuma u monegaškom kalendaru.

Povratak u velikom stilu Vjerna svome prepoznatljivom modnom stilu, koji počiva na profinjenosti, odmjerenosti i bezvremenskoj estetici, Beatrice je za ovu je prigodu odabrala Dior, francusku modnu kuću čija je dugogodišnja ambasadorica, baš kao i njezina šogorica Charlotte Casiraghi. Odlučila se za sofisticiranu sivu midi haljinu dugih rukava, savršeno prilagođenu dnevnom protokolu i svečanosti državnog slavlja.​

Izvor: Promo fotografije / Autor: Promo

Haljina je imala pripijen gornji dio koji je nježno naglasio siluetu, struk definiran remenom u istoj nijansi te suknju A-kroja koja je pri hodu stvarala profinjen volumen. Takav kroj uspješno spaja klasičnu eleganciju i laskav, ženstven efekt, osobito prikladan za postporođajno razdoblje u kojem se Beatrice trenutačno nalazi.​

Dodaci kao nenametljiva klasika Uz pomno biranu haljinu uskladila je i dodatke u znaku nenametljive klasike. Crne salonke s potpeticama umjerene visine unijele su dozu formalnosti, ali i praktičnosti, dok su crne kožne rukavice zaokružile kombinaciju u duhu tradicionalne dvorske elegancije i nasljeđa kakvo se u Monaku njeguje desetljećima.​

Cjelokupni dojam podigla je i besprijekorno usklađenom frizurom. Svoju dugu plavu kosu podignula je u elegantnu nisku punđu koja otvara lice i savršeno pristaje formalnim dnevnim ceremonijama, omogućujući da haljina i linija ramena dođu do izražaja.​