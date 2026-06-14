Razgovarali smo sa ženom koja kroji budućnost L'Oréala: 'Priroda je najelegantnija tvornica na svijetu'

Doktorirala je genetiku na prestižnoj Columbiji, vlasnica je devet patenata, a danas kao potpredsjednica L'Oréala za istraživanje i inovacije kroji budućnost najveće kozmetičke kompanije na svijetu. Znanstvenica Ana Kljuić ruši stereotipe i dokazuje da se u industriji ljepote itekako radi ozbiljna znanost

Kao dokazana stručnjakinja za razvoj proizvoda i inovacije, Ana Kljuić trenutno je na čelu R&I odjela (istraživanje i inovacije) u sklopu ambicioznog programa L'Oréal for the Future te predvodi globalnu tranziciju tvrtke prema strogim ekološkim ciljevima zacrtanima za 2030. godinu.

Njezin je zadatak jasan, ali i iznimno kompleksan: prebaciti masovnu proizvodnju na održive izvore koristeći umjetnu inteligenciju, biotehnologiju i staklenike dizajnirane za svemir te tako pripremiti industriju na vrijeme u kojem će čista voda postati luksuz. 'Bakterije su tvornice' Iako su joj mnogi govorili da u kozmetici nema 'prave znanosti', ova stručnjakinja svakodnevno dokazuje suprotno. Da je riječ o vrhunskoj znanstvenici, potvrđuje i njezina impresivna bilanca od 12 znanstvenih radova te devet zaštićenih patenata u području naprednih kozmetičkih formulacija. Nakon završenog doktorata i poslijedoktorskog studija dermatologije u New Yorku karijera joj je otišla u neočekivanom, ali briljantnom smjeru. 'Nisam ni znala da mogu spojiti te dvije stvari. Kada sam tražila prvi posao, L'Oréal je započinjao program za ubrzani razvoj talenata u istraživačkom centru. Bila sam prva koja se uključila', prisjeća se Kljuić. Otkriva da je tajna njezina uspjeha u tome što je najčešće govorila 'da' novim prilikama jer ju je motiviralo učenje, pa je tako u prve tri godine promijenila tri odjela kako bi temeljito upoznala posao. Radeći na proizvodima za njegu kose, kože i šminki, brzo je shvatila da u svijetu ljepote ne mora odustati od znanstvene rigoroznosti. Štoviše, znanost je duboko upisana u DNK kompanije.

Ana Kljuić Izvor: Licencirane fotografije / Autor: Licencirane fotografije





Ana Kljuić Izvor: Licencirane fotografije / Autor: Licencirane fotografije

Njezin je današnji fokus 'zelena znanost', a ciljevi su ambiciozni. Do 2030. godine L'Oréal planira imati 75 posto sastojaka iz obnovljivih izvora, a Kljuić s ponosom ističe da su već danas na 67 posto. Da bi se to postiglo u sustavu koji na tržištu broji preko sedam milijardi proizvoda s 1500 sastojaka, potrebna je ozbiljna inovacija. 'Kao biologu i genetičaru, fascinantno mi je to da umjesto crpljenja ograničenih resursa sada možemo koristiti biologiju. Možemo koristiti bakterije kao tvornice za uzgajanje novih sastojaka te integrirati gljive i mikroalge. Svijet se otvorio za inovaciju, a priroda je najelegantnija tvornica na svijetu', objašnjava potpredsjednica L'Oréala za istraživanje i razvoj, dodajući da već sada u svojim proizvodima koriste preko 120 molekula dobivenih isključivo iz biotehnologije. Odličan primjer biomimikrije je proučavanje biljnog voska, koji im služi kao prirodna zaštita od UV zračenja, kako bi se to iskoristilo za stvaranje boljeg zaštitnog filma u kozmetici.

Tko je Ana Kljuić? Dr. sc. Ana Kljuić znanstvenica je i menadžerica u industriji ljepote, a trenutačno živi i radi u Parizu. Doktorirala je genetiku i razvoj na Columbia University Vagelos College of Physicians and Surgeons (1998.-2003.). Nakon doktorata završila je postdoktorski istraživački program iz dermatologije, također na Columbiji. L'Oréalu se priključila 2004. godine kao dio ubrzanog upravljačkog programa R&D Explorer te je napredovala do niza rukovodećih pozicija - između ostalog, obnašala je ulogu direktorice laboratorija za razvoj Garnier Haircare, a potom i potpredsjednice za R&I na tržištima u razvoju. Godine 2022. postala je čelnica novoosnovane jedinice L'Oréal for the Future and Green Sciences te vodi napore grupe prema ostvarivanju ciljeva održivosti do 2030. godine s naglaskom na formulacijama inspiriranim prirodom koje poštuju planetarne granice. Kao voditeljica tog programa, njezina misija uključuje i definiranje 26 konkretnih obaveza te plan prelaska na 95 posto biobaziranih ili cirkularnih sastojaka.

Skriveni sastojci i transparentnost Kupcima je lako objasniti prednosti prirodnog vitamina C ili hijaluronske kiseline, no pravi ekološki izazov leži u takozvanim nevidljivim sastojcima. Polimeri i surfaktanti drže arhitekturu i učinkovitost proizvoda, a kako bi se postigla prava ekološka promjena, L'Oréal je morao promijeniti čitav lanac opskrbe. U suradnji s 40 drugih kozmetičkih kompanija, kreirali su EcoBeautyScore – zajedničku metodologiju testiranja i ljestvicu od A do E koja će kupcima transparentno pokazati ekološki utjecaj svakog proizvoda. 'Radimo sa startupovima, ali i s velikim dobavljačima, a nekad se udružimo i s konkurencijom kako bismo zajedno ulagali. Najveći je izazov kako te jeftine sastojke koji su nam potrebni u velikim količinama prebaciti na biološku osnovu', ističe Kljuić. U laboratorijima budućnosti neizostavna je umjetna inteligencija pa je L'Oréal stvorio digitalne blizance za kožu i kosu koji omogućuju takozvano in silico testiranje tisuća molekula, drastično ubrzavajući proces prije fizičkog testiranja. Posebnu pažnju plijeni suradnja s francusko-američkim startupom Interstellar Labs, a on proizvodi 'biopodove', mobilne staklenike namijenjene za Zemlju, ali i za svemir. 'Koristimo umjetnu inteligenciju kako bismo analizirali i stvorili savršene uvjete u stakleniku za uzgoj specifičnih biljaka. Na taj način potrošnja vode smanjuje se za 90 posto, a mi možemo potaknuti razvoj onih molekula koje su nam potrebne', pojašnjava stručnjakinja proces koji stoji iza koncepta 'proširenog istraživača'.

Kozmetika bez vode i borba za opstanak Iako je 2030. godina blizu, vizionarski timovi već razmišljaju o 2040. i 2050. godini. 'L'Oréal je osnovan prije 115 godina i želimo biti tu još barem toliko. Zelena znanost i održivost jedini su način da biznis preživi i ostane otporan u budućnosti', naglašava. Klimatske promjene naime donose ekstremne vremenske uvjete i ozbiljan manjak vode, zbog čega industrija mora mijenjati navike potrošača. 'Želimo kupcima pružiti proizvode i tehnologije koje mogu koristiti s malo ili nimalo vode. Fokusirani smo na maske i balzame koji se ne ispiru te proizvode koji će produžiti vrijeme između dva pranja ili farbanja kose', najavljuje Kljuić. Kada je riječ o njezinoj osobnoj rutini, ona je minimalistička, ali izrazito personalizirana. Fokusira se na čišćenje, hidrataciju i borbu protiv melazme uz pomoć vitamina C, a jednu stvar nikada ne preskače.

Izvor: Profimedia / Autor: Profimedia/Promo