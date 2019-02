Svi su ludi za ovom haljinom: Nema tko je nije nosio

Ženstvene haljine koje laskaju svakoj figuri prošle su sezone probile svoj put na modnoj sceni, a u 2109. im slijedi još veća popularnost. Među brendovima koji nesumnjivo prednjače u krojenju hit haljina je i The Vampire's Wife čije su kreacije zaludile brojne poznate dame

Zahvaljujući univerzalno laskavoj silueti, jednostavnom okruglom ovratniku, dužini do pola lista i rukavima do lakta ukrašenim volanima, haljine brenda The Vampire's Wife s pravom su postale omiljeni odabir it djevojaka. Iza ovih fenomenalnih haljina stoji supruga pjevača Nicka Cavea, Susie Cave.